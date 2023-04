Test a fondo Volkswagen ID.5 GTX: el 'GTI' de los SUVs eléctricos de VW

Nos ponemos en marcha para verificar la 'deportividad' de un coche eléctrico que atesora buenos argumentos para poder disfrutar al volante: el Volkswagen I.D 5 GTX. Sus 299 CV, sumados a la tracción total, ofrecen un rotundo empujón inicial y una respuesta dinámica con una motricidad sin tacha.

El mercado está cambiando mucho. Diríamos que en progresión geométrica más que la aritmética de siempre. No solo por el avance imparable de la electrificación, sino también porque cada días se definen nuevos conceptos de carrocerías a partir del segmento de moda, el de los SUV, que no deja de crecer en todos los sentidos. Un buen ejemplo es el ID.5 GTX, que con su estilo coupé promete mejores autonomías gracias a una mayor eficacia aerodinámica.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

Y es que el ID.5 no es más que la variante coupé del ID.4. Y el apellido 'GTX' es algo así como los 'GTis' de la era eléctrica. Gracias a esas tres letras, ahora, se convierte en un modelo más deportivo con tracción a las cuatro ruedas y con 299 CV. Es cierto que se nota más veloz que la variante convencional, pero no ha sacrificado ni una pizca de comodidad. Sigue siendo un modelo con el que disfrutas viajando.

Pero su condición de coupé no es lo único que diferencia nuestro a nuestro protagonista lo distingue de su 'hermano' ID.4. Es más más bajo, y más largo gracias al voladizo delantero, porque la distancia entre ejes, aunque es 1 mm mayor (2.766 mm), se compensa con el voladizo trasero, que es 1 mm más corto.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

También cambia la altura de los asientos de la fila delantera y trasera, que van 5 y 7 mm más cerca del suelo que en el ID.4. Se colocan a 615 y 687 mm respectivamente, que sigue siendo una altura propia de un SUV, pero algo más rebajada. El hueco disponible para la cabeza también es algo peor que en el ID.4, respecto al que pierde 2 y 5 mm en la fila delantera y trasera.

El espacio en la fila trasera es uno de los puntos en los que también hay cambios respecto al ID. 4. No tanto por el espacio disponible, que es muy similar, sino por el acceso. Al tener el techo cierta caída en la parte trasera el acceso no es tan amplio. Eso sí, el hueco disponible para las piernas es realmente amplio y ni los pasajeros más altos tendrán problema para colocar las piernas.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

La capacidad del maletero es realmente buena. Eso es algo que se aprecia nada más abrirlo, porque te encuentras una zona de carga amplia y de formas muy aprovechables, pero es algo que refrendan los datos que declara Volkswagen: 549 litros (6 litros más que el ID. 4) con los asientos en su posición normal y 1.561 litros al plegar los respaldos (-14 litros, por la caída del techo).

Respecto a los materiales utilizados en el interior, me transmite la misma sensación que sus hermanos de gama eléctricos, es decir, sensación correcta y uso de plásticos reciclados y pieles de origen no animal, lo que habla a su favor por lo ecológico, aunque no tanto por la gran sensación de calidad que se aprecia. Los ajustes, eso sí, no son malos.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

En cuanto al llamado infotaintment, el ID. 5 incorpora ahora el nuevo sistema operativo 3.0, que parece funcionar de manera más fluida y respecto a las llantas disponibles, según versiones, pueden ser de 19 a 21 pulgadas. De serie trae faros LED, que en el caso del modelo GTX son faros Matrix LED IQ.Light.

Motor y consumos del Volkswagen ID.5

La gama mecánica disponible para el VW ID.5 por el momento está compuesta por tres modelos: el ID.5 Pro, el ID. 5 Pro Performance y el ID. 5 GTX. El ID.5 Pro monta un motor eléctrico en la parte trasera con 128 kW (174 CV). Acelera de 0 a 100 en 10,4 segundos y la velocidad máxima está limitada a 160 km/h.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

El GTX, motivo de nuestra prueba de conducción, con sus 460 Nm de par, que es el eléctrico que debes comprar si no quieres echar en falta prestaciones: 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y una velocidad máxima limitada de 180 km/h.

Respecto a la autonomía, el ID.5 Pro y el ID.5 Pro Performance alcanzan hasta 514 km (WLTP), mientras que el ID.5 GTX tiene una autonomía de 490 km (WLTP).

Comportamiento del ID.5

En líneas generales es un coche cómodo de conducir y que se muestra estable en curvas rápidas por tener las baterías bajo el suelo. Como en otros ID, la posición de montaje de la batería en posición central, debajo del habitáculo, garantiza un centro de gravedad bajo y una distribución equilibrada del peso, lo que a su vez mejora la respuesta dinámica.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

En zonas de curvas cerradas su elevado peso (2.117 kg pesan el Pro y Pro Performance y 2.242 el GTX) se hace notar y le cuesta enlazar los giros con agilidad. No obstante, en curvas de radio medio se muestra bastante aplomado y más firme de lo que se podría pensar.

En este punto hay que precisar que ofrece distintos modos de conducción, denominados Eco, Comfort y Sport. Además, el ID.5 GTX tiene otro llamado Traction, pensado para optimizar la tracción sobre firme deslizante, especialmente en las arrancadas.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

Es muy interesante como funciona su nuevo sistema Park Assist Plus con función de memoria, que además del guiado completo del coche (dirección, acelerador y freno), puede reproducir las maniobras (hasta cinco) que tú mismo hayas guardado para que aparque solo en tu garaje. Ojo, no es conducción autónoma, sino una reproducción de una maniobra previamente realizada que ha quedado grabada con la cámara.

Rendimiento y consumos

El Volkswagen ID.5 GTX cuenta con una batería de 77 kWh útiles. Y según la marca, tiene una autonomía de 512 km según el ciclo WLTP, que como ya sabes tiene en cuenta los consumos combinados de carretera, ciudad y vías interurbanas. Pero según nuestro ciclo del programa (CC), en la prueba de 90 km/h el resultado ha sido de 17,5 kWh/ 100 km, dándonos una autonomía en este entorno de 440 km, mientras que en autopista rodando a 120 km/h el consumo ha sido de 19,5 kWh/100 km, dando como resultado una autonomía aproximada para viajar es de 395 km.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

Condiciones de la prueba

Control de crucero: activado.

Modo de conducción: ECO

Tráfico real.

Tramo: 100 km.

Velocidad: 120 km/h.

Tramo: 20 km.

Velocidad: 90 km/h.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

Especificaciones:

Volkswagen ID.5 GTX.

299 CV

Neumáticos: Pirelli Scorpion Elect (235/50 R20 100T)

Batería: 77 kWh (82 kWh bruta)

Consumo medio WLTP: 17,1 kWh/100 km.

AUTONOMÍA WLTP: 512 km.

Datos prueba CC TV

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

Consumo medio prueba 90 km/h:

Tráfico: Moderado.

Clima: Soleado, 6-9 grados.

Consumo ciclo CC: 17,5 kWh/100 km.

Autonomía ciclo CC: 440 km.

Consumo medio prueba 120 km/h:

Tráfico: Moderado

Clima: Soleado, 6-9 grados.

Consumo ciclo CC: 19,5 kWh/100 km.

Autonomía ciclo CC: 395 km.

Volkswagen ID.5 GTX | Volkswagen

Precios

El ID.5está disponible desde 50.020 euros en el caso del ID.5 Pro. El ID.5 Pro Performance cuesta 51.620 euros y el ID.5 GTX 57.970 euros.