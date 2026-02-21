Así son los nuevos coches EIV que están arrasando en China

A los chinos ya les empieza a aburrir eso de los coches eléctricos convencionales, ellos siempre necesitan ir un paso más allá. Ahora están desarrollando coches EIV, que se conocen como Electric Inteligent Vehicles, y dan un salto en cuanto a conectividad y software que prácticamente hace que el sistema operativo de los coches se transforme en una IA.

Con esta nueva incorporación a la plantilla tecnológica de la autonomía extendida y las velocidades de carga ultrarrápidas, los coches se están empezando a comprender como una plataforma digital e inteligente en China.

No solo podemos decir que estos avances han sido gracias a las grandes mentes que hay en este país, porque lo cierto es que el Gobierno chino también ha tenido mucho que ver con su apoyo firme y constante, no solo económicamente, si no con una gran concienciación a sus habitantes sobre el medioambiente.

Pan Jian, copresidente de la empresa de baterías CATL, ha comentado algunas cosas sobre estos nuevos vehículos que son muy interesantes: estos modelos EIV tienen un equipamiento tecnológico de primer nivel, empezando por supuesto por su conducción autónoma, que estaba claro que no podía faltar en coches así.

El software va un paso más allá y no solo se conforma con controlar los dispositivos que están dentro del coche, también controla aparatos domésticos de forma remota. Por supuesto tienen asistentes de voz a los que se le puede preguntar cualquier cosa, recibiendo una respuesta natural. La gestión de la energía también se ha visto mejorada al más puro estilo de los teléfonos de última generación, para lograr una mayor autonomía.