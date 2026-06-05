Para elegidos: las versiones más brutales del Toyota GR Yaris cada vez más cerca de los clientes

¿Quién se acuerda de estas dos ediciones limitadas reveladas durante los primeros días del año? Es que, fue tal el magnetismo generado por los Toyota GR GT y Toyota GR GT3 en el Tokyo Auto Salon 2026 celebrado en enero, que los dos hot-hatch en cuestión, dos versiones con brillo propio y suficiente para robar miradas, acabaron relegados a un segundo plano.

Para la comunidad Toyota –para la devota del Yaris más deportivo, en especial– la expectativa es inevitable. Para los conductores locales es un ahora o nunca, porque los GR Yaris Morizo RR y GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition se han abierto a los pedidos, pero no como lo imaginas, eso sí. No los busques en los configuradores tradicionales ni intentes diagramar una financiación. No, al menos, en Japón, donde en el más estricto sentido se convertirán en coches para elegidos.

Toyota GR Yaris Morizo RR | Toyota

De las 200 unidades fabricadas de cada versión, 100 están destinadas a los conductores japoneses, quienes hasta el 9 de junio, mediante la GR app, tienen tiempo de inscribirse para participar del sorteo que lo decidirá todo. Será el 1 de julio cuando se den a conocer los ganadores y en los primeros días de agosto, según lo previsto, comenzarán las entregas.

Dos Toyota GR Yaris, dos modos de conducción

Pero la expectativa también corre para los europeos. Los 100 ejemplares restantes de cada edición llegarán al Viejo Continente, aunque aún sin certezas sobre su distribución y sobre qué países gozarán del privilegio. A la espera, solo queda alimentar la ansiedad con un breve repaso técnico.

Toyota GR Yaris | Toyota

El lazo entre Akio Toyoda y Nürburgring no requiere presentación. Fue en el Green Hell alemán donde el Supra MK4 de los noventa se desarrolló. Fue en el mismo circuito donde, ya finalizada la icónica generación, lo siguió conduciendo como mula experimental, de entrenamiento y vital hacia la creación de la división Gazoo Racing. Y es la propia pista alemana donde el Toyota GR Yaris Morizo RR se forjó, producto de la experiencia del fabricante en las 24 Horas de Nürburgring 2025 y con la colaboración del propio Toyoda.

Más allá de los elementos elegidos –el capó y el alerón trasero en fibra de carbono, los faldones y el spoiler delantero, las llantas en Matte Bronze, los mandos independientes, el volante con diámetro ligeramente reducido–, la clave en esta versión reside en la reparto de tracción 50/50 entre ambos ejes y en la suspensión optimizada tras el diagnóstico en Nürburgring.

GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition | Toyota

El Ogier 9x World Champion Edition se diferencia rápidamente por su acabado completamente negro, pero también por la palanca de freno de mano vertical y un reparto de tracción con el que, por su distribución 60/40 entre ejes trasero y delantero respectivamente, el coche promete ir a fondo.