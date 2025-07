Lo mejor y lo peor del nuevo eléctrico de Lexus: sin probarlo, pero con lupa

El nuevo Lexus RZ de 2025 llega con cifras que impresionan sobre el papel: hasta 568 km de autonomía en la versión de tracción delantera, diseño futurista y mucha tecnología embarcada. Lexus ha afinado su primer SUV 100% eléctrico de plataforma dedicada y, aunque no lo hemos probado aún, los datos permiten hacerse una idea bastante clara.

Este RZ no busca romper moldes, sino convencer a un público que quiere pasarse al eléctrico sin renunciar al confort, al silencio y al buen acabado. De hecho, juega más a ser un Lexus con enchufe que un coche disruptivo, algo que puede gustar o decepcionar según desde dónde se mire.

La versión más accesible parte desde 52.900 euros, sin contar ayudas. Con descuentos, se puede quedar cerca de los 45.000 si se aprovechan bien los planes MOVES y las deducciones fiscales. Aun así, no es barato, y lo sitúa frente a rivales con argumentos muy sólidos.

Lo mejor: autonomía, confort y un equipamiento sin carencias

Si miramos la versión RZ 350e con tracción delantera, la autonomía es su mejor baza: los 568 km homologados en ciclo WLTP lo colocan entre los mejores de su categoría. No es solo una cifra alta, sino que está respaldada por mejoras técnicas reales: batería de 77 kWh, nuevo sistema de refrigeración y transmisión optimizada.

A eso se suma el tradicional confort Lexus: silencio absoluto en marcha, materiales que dan sensación de lujo desde que abres la puerta, y un nivel de equipamiento que apenas deja casillas sin marcar. Desde el techo panorámico hasta el Head-Up Display, pasando por asistentes de conducción completos y buen aislamiento acústico.

Además, Lexus introduce su volante tipo yugo con tecnología Steer-by-Wire. Aunque todavía hay dudas sobre su ergonomía real, la idea es reducir esfuerzo y mejorar la respuesta. Para quienes buscan sensaciones más directas, la versión F Sport trae un sistema que simula cambios manuales y una puesta a punto más firme.

Lo peor: precio alto, carga normal y versiones menos eficientes

El principal problema es que cuesta caro. Aunque con ayudas el precio baja, sigue siendo un coche que arranca en 52.900 euros y puede superar los 70.000 en las versiones con tracción total. Frente a opciones como el Tesla Model Y o el Hyundai Ioniq 5, que ofrecen más potencia o carga más rápida por menos dinero, el RZ queda en una posición delicada.

Además, las versiones con tracción total (más atractivas para quienes vivan fuera de ciudad o viajen mucho) reducen la autonomía hasta los 420-450 km estimados. No es un mal dato, pero sí un retroceso claro respecto a la delantera, lo que puede confundir a quien piense que “más caro = más autonomía”.

Por último, la velocidad de carga no destaca: 30 minutos del 10% al 80% es correcto, pero ya hay rivales con sistemas de 800V que lo hacen en la mitad de tiempo. El cargador a bordo es de 22 kW, algo que sirve si tienes un wallbox potente, pero tampoco marca la diferencia hoy en día.

Un coche para quien busca calidad, no emociones

Este Lexus RZ no es un coche para entusiastas ni para early adopters. Es para quien busca un eléctrico fiable, cómodo, bien hecho y con el respaldo de una marca seria. No es radical, no sorprende con sus prestaciones ni con su diseño, pero sí parece cumplir con lo que promete.

En ciudad y autopista, será cómodo y eficiente. La suspensión busca filtrar más que comunicar, y el enfoque general está más cerca de un RX con batería que de un rival directo del Mustang Mach-E o del Kia EV6. No hay nervio, pero hay mucho mimo.

Eso sí, el sistema de infotainment sigue siendo un punto flaco según versiones anteriores, y la disponibilidad real del coche en España se retrasa hasta finales de 2025. Quien tenga prisa o prefiera algo ya contrastado, puede mirar alternativas en stock con entregas inmediatas.

Valoración final: sin sorpresas, pero con razones de peso

Sin haberlo conducido, el Lexus RZ 2025 parece lo que promete: un SUV eléctrico refinado, muy bien equipado y con una autonomía destacada en su versión base. No es el más rápido, ni el más barato, ni el más rompedor, pero sí puede ser una de las opciones más racionales para quien valore el confort y la calidad por encima de la emoción.

Hay que tener en cuenta que compite en un segmento con mucha competencia y cada vez más exigencia. El lujo eléctrico ya no es exclusivo de Tesla o Mercedes. Si Lexus acierta con el precio final, el servicio posventa y una experiencia de uso sin complicaciones, puede ganarse un buen sitio.

Para el resto, este coche no será amor a primera vista, pero sí puede ser ese compañero fiable que no falla nunca. A veces, eso es justo lo que necesitas.