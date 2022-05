Mecánica sencilla: así de fácil puedes saber cuándo te toca cambiar el aceite del coche

Para muchos conductores la palabra mecánica es todo un mundo y aunque hay operaciones que sólo puede llevarlas a cabo un profesional, hay otras más sencillas con las que sí nos podemos atrever. Una de ellas pasa por saber cuándo tenemos que cambiar el aceite del coche… y proceder a ello: es así de fácil.

No existe una norma universal que establece cuándo hay que cambiar el aceite del coche: no en vano, los plazos varían dependiendo del vehículo y de nuestra conducción. No obstante, hay pistas que ayudan con esta tarea de mantenimiento: lo ideal es sustituirlo cada 15.000 kilómetros o cada año. Y si quieres cerciorarte puedes comprobarlo y cambiarlo por tu cuenta ya que es un proceso muy sencillo.

¿Cómo saber cuándo hay que cambiar el aceite del coche?

Para llevar a cabo esta operación tienes que colocar el coche en una superficie llana y esperar a que se enfríe. Cuando esté listo, abre el capó y busca el depósito del aceite: extrae la varilla, límpiala, introdúcela de nuevo y sácala para observar el nivel. Si está entre las señales del mínimo y del máximo, todavía no ha llegado el momento de sustituirlo.

Las cosas cambian si la varilla revela que el aceite de tu coche no llega a la muesca del mínimo. A veces basta con rellenar el depósito con el sobrante del último cambio, pero esta es una medida temporal: lo recomendable es reemplazarlo, algo que puedes hacer tú mismo.

¿Cómo cambiar el aceite del coche?

Basta con comprar la garrafa del aceite indicado, hacer lo propio con el filtro y alquilar un box en un taller: ellos te proporcionarán todas las herramientas necesarias. Con el vehículo en el elevador busca el cárter, quita el tornillo de vaciado y mientras esperas a que salga el aceite quita el filtro: cuando esté vacío, coloca de nuevo el tornillo, pon el filtro y llena el depósito. Si no te atreves siempre puedes llevarlo a un taller.

Tanto si llevas a cabo esta operación como si tu mecánico te permite llevar tú mismo el aceite para ahorrar costes puede que te preguntes qué lubricante necesita tu coche: encontrarás la respuesta en el manual del fabricante. Ten en cuenta que debe ser el adecuado porque cada aceite está pensando para un motor, para un uso concreto y para trabajar a unas temperaturas determinadas.

La importancia del aceite para tu coche

El aceite es fundamental para el funcionamiento de tu coche y, más concretamente, para el del motor porque se encarga de crear una película entre las partes móviles lubricándolas y protegiéndolas para reducir el desgaste provocado por la fricción. Además, mantiene la temperatura óptima y, también, elimina los elementos que pueden generar suciedad. Si no está en las condiciones adecuadas no podrá cumplir con su objetivo y llegarán los problemas así que revísalo de vez en cuando y cámbialo cuando sea necesario.

