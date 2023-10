El Mazda "más Toyota" cambia, se actualiza y tiene más personalidad que nunca

La industria automovilística está experimentando una fuerte transformación en forma de electrificación. Cada vez más fabricantes de automóviles están pasándose a la producción de vehículos eléctricos e híbridos, impulsados por la creciente conciencia ambiental y la demanda de consumidores por alternativas más limpias y eficientes en términos de combustible. Esta transición no solo está cambiando la forma en que concebimos la movilidad, sino también cómo se diseñan y fabrican los automóviles.

Además, las cada vez más estrictas normas de homologación provocan que muchos fabricantes se vean en la obligación de "compartir" sus creaciones entre sí, como ocurre con el Mazda2 Hybrid. El Mazda2 Hybrid, que hizo su debut hace casi dos años a finales de 2021, se somete a una actualización de cara a 2024 con la que seguir siendo una opción más que interesante dentro del segmento de los híbridos urbanos.

En términos de diseño exterior, el Mazda2 Hybrid 2024 presenta modificaciones importantes en el frontal. Un paragolpes completamente nuevo, con líneas menos agresivas, intenta alinearse con la identidad de diseño de la marca. Las llantas de aleación también experimentan modificaciones, pudiendo ser más grandes y pintarse en negro para añadir un toque de deportividad. . Además, se presenta un nuevo color para la carrocería denominado "Glass Blue".

Mazda2 Hybrid 2024 | Mazda

Internamente, los cambios son discretos pero se hacen notar en el día a día. La instrumentación actual se sustituye por un panel totalmente digital de 12,3 pulgadas similar al que montan otros modelos de Toyota. Asimismo, el sistema de infoentretenimiento ha evolucionado con una pantalla táctil más grande de 10,5 pulgadas y mayor resolución que además es compatible con Android Auto y Apple Carplay.

En cuanto a la mecánica, no hay ningún cambio. El Mazda2 Hybrid continúa empleando el mismo sistema híbrido no enchufable que también se encuentra en el Toyota Yaris. A diferencia del Yaris, no se ofrece la nueva variante de 130 CV, y el Mazda ofrece 115 CV con un consumo medio que oscila entre 3,7 y 4,2 litros/100 km en ciclo mixto WLTP, dependiendo de la versión. Como es lógico, esta variante recibe la etiqueta ECO de la DGT.

Los cambios también llegan a las líneas de acabado y equipamiento, de forma que los acabados actuales se sustituyen por los Prime, Centre, Exclusive, Homura y Homura Plus.Con estas mejoras, el Mazda2 Hybrid sigue siendo una opción atractiva para aquellos que buscan un vehículo urbano eficiente y bien equipado.