Max Verstappen sobre el SIM Racing y las carreras reales: "se parecen en un 90%-95%"

Durante la temporada de Fórmula 1, los pilotos pasan muchas horas sentados en un asiento de competición, con las manos al volante y, en el horizonte está el circuito, pero no en carne y hueso, sino en una pantalla. Como si de un videojuego se tratase, las escuderías invierten millones y millones en desarrollar simuladores virtuales lo más realistas posibles para que sus pilotos puedan entrenar en las condiciones más exactas a las que se encontrarán en la clasificación o la carrera. No es de extrañar, por tanto, que el vencedor de los últimos cuatro campeonatos, Max Verstappen, considere el SIM (simulation) Racing muy similar a la experiencia real de conducción.

"Cómo trabajas en la configuración, cómo elaboras las estrategias... Y cómo ves también en esta carrera, ya sabes, está lloviendo así que tienes que tomar la decisión correcta para usar los neumáticos correctos. Es exactamente igual que en la vida real. Estás trabajando fuera del radar. Entonces, para mí, diría que como 90% o 95%", calcula Verstappen sobre el porcentaje de similitud entre el SIM Racing y la experiencia real de competición. Como él mismo dice, la toma de decisiones es muy parecida y afecta igualmente a la eficiencia del pilotaje.

Victoria de Max Verstappen y exhibición con premio para Fernando Alonso | Red Bull Content Pool

Montar un vehículo simulado

Por lo tanto, está más que justificado que muchos amantes de los videojuegos monten su propio "coche" en una habitación frente a una pantalla. Con baquet deportivo (incluyendo suspensión que imite las vibraciones del terreno), volante, pedales, caja de cambios y más de uno hasta se pone vestimenta adecuada o un casco. Si los padres o las parejas no entienden tanta inversión, horas dedicadas, ni la necesidad de tanto material cuando, al fin y al cabo, en la pantalla se ve lo mismo, siempre se les pueden compartir las pantallas de Verstappen.

Las sensaciones de carrera

Sin embargo, el cuatro veces campeón de Fórmula 1 sí encuentra una brecha importante entre el SIM Racing y la experiencia real de competición. "Pienso que la mayores diferencias son, claro está, las fuerzas-G. Todo lo que sientes en el coche real, me refiero a cosas como acelerar, frenar, tomar curvas, es algo que no sientes durante una simulación". Él lo sabe mejor que nadie, tras pasar tanto tiempo en el simulador y luego en el circuito sobre el asfalto.

Hay que admitirlo, algunas emociones o sensaciones solo se pueden experimentar en un coche real, estableciendo una conexión con sensitiva con el rodar de las gomas sobre el asfalto, el hormigueo y las presiones en el cuerpo cuando se frena o se toma una curva cerrada y, por supuesto, el riesgo sincero de un accidente, ese que dispara la adrenalina que engancha a tanta gente a la practica del automovilismo.