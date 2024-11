Max Verstappen ya es tetracampeón del Mundo de Fórmula 1

Se desintegraban los neumáticos sobre el deslizante suelo del Circuito urbano del Strip de Las Vegas. El último Gran Premio sobre suelo estadounidense de la temporada iba a premiar especialmente a aquellos pilotos y monoplazas que mejor trataran los neumáticos, algo que benefició especialmente al autor de la Pole Position, George Russell, el cual fue capaz de aguantar la primera posición durante las primeras vueltas y así, en aire limpio, pudo gestionar mucho mejor las gomas que sus rivales.

Por detrás se desató el caos. Carlos Sainz tapó la primera frenada a Pierre Gasly, pero dejó la puerta abierta para que su compañero, Charles Leclerc le adelantará, situación que no duraría demasiado ya que al monegasco se le caían los neumáticos después de haber intentado adelantar a Russell en la primera parte de la carrera, mientras que los más optimistas, incluido un Fernando Alonso que salió con blandos, tuvieron que buscar otras estrategias para poder terminar una carrera que se iba a hacer muy larga cuando tu primera parada ya es en la vuelta cinco de las cincuenta a las que estaba programado el Gran Premio.

George Russell consiguió una victoria dominante | Mercedes-AMG F1

Sainz no tardó en quitarse de encima de nuevo a Leclerc, pero para entonces Russell ya había conseguido construir una importante ventaja, mientras que, por detrás, Verstappen se mantenía por delante de Norris, Gasly empezaba a perder posiciones al mismo ritmo que Lewis Hamilton las ganaba y Oscar Piastri era ‘cazado’ haciendo una salida en falso que le iba a costar cinco segundos de penalización en su primer paso por boxes. McLaren languidecía mientras que Ferrari estaba dispuesta a recortarle muchos puntos y Verstappen se enfocaba en cerrar su cuarto Campeonato del Mundo.

No hubo sorpresas de aquí al final al menos con el neerlandés, el cual incluso no peleó demasiado las posiciones con los dos Ferrari cuando estos les alcanzaron en la parte final de la carrera. Verstappen se iba a coronar en tetracampeón del Mundo en la que seguramente ha sido una de sus temporadas más difíciles junto a la de 2021, el año en el que estrenó su palmarés con su primer entorchado intercontinental. Cantal el alirón el piloto de Red Bull Racing dos carreras antes del final, con un coche que no ha sido dominador gran parte del año y con una sequía de victorias que duró desde el Gran Premio de España hasta que hizo magia hace unos fines de semana sobre el asfalto mojado de Interlagos.

Fue el más consistente una vez más, el que mantuvo la cabeza fría y el piloto que mejor estaba preparado para conseguir el título Mundial frente a una McLaren y un Lando Norris que no llegaron a tiempo a la lucha de principio de año y que, cuando lo hicieron, demostraron que por el momento les quedaba grande la misión. Con problemas de visión o sin ellos, con un monoplaza que tiene a Red Bull Racing tercera en el apartado de constructores, sea como fuere, Verstappen consiguió sobreponerse a todo ello para aparcar este domingo su coche delante del cartel de Campeón del Mundo y recibir la felicitación de todos sus rivales.

A esas alturas pasó algo desapercibido el doblete magistral realizado por Mercedes-AMG F1, con un Russell que volvió a hacer una de esas carreras que le gustan, dominándola a placer y encabezando ese 1-2 que se convierte en toda una fiesta para los de Brackley debido a la gran remontada de un Lewis Hamilton que partía desde el fondo del Top10 en parrilla y que también realizó una actuación excepcional.

Carlos Sainz llegó al podio tras luchar con Leclerc y Verstappen | Scuderia Ferrari

Completó el podio Carlos Sainz, el cual se quedó una vez más con la espinita de haber perdido la oportunidad en la salida y que además sufrió de nuevo con las decisiones de Ferrari, con el madrileño pidiendo repetidamente que le pararan para quitarse un neumático duro que ya había cumplido y que no daba más. Cuando desde el muro de la Scuderia le habían dado el visto bueno, finalmente le obligaron a abortar cuando ya enfilaba la entrada al Pit-Lane,provocando el sonoro enfado de Carlos que les instó a “despertar”.

Aun así, el ritmo de Carlos fue superior al de Verstappen y al de Leclerc en los últimos giros, consiguiendo imponerse a ellos y subir al cajón con los dos hombres de Mercedes, mientras que Leclerc sería cuarto y Max quinto, ambos por delante de los hombres de McLaren, con Lando Norris parando en los últimos giros en busca de la vuelta rápida y seguido por Oscar Piastri.

Fernando Alonso se quedó a las puertas de los puntos | Aston Martin

Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda y Checo Pérez completarían las posiciones de los puntos, de las que se caería precisamente la sorpresa de este sábado en clasificación, Pierre Gasly, el cual rompía motor cuando estaba peleando por no caer fuera del Top10. Precisamente Fernando Alonso llegó a estar ocupando una de esas posiciones, sin embargo, el asturiano no tuvo demasiada defensa cuando Checo llegó empujando desde atrás. Undécimo, a seis segundos del mexicano y consciente de que a pesar de haber dado el máximo en carrera y jugársela con una estrategia distinta, Aston Martin sigue teniendo serias dificultades para entrar en Q2 y esto promete ser una constante lo que queda de temporada.