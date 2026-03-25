Más equipamiento obligatorio, entre las soluciones que busca la DGT para reducir la siniestralidad en motocicleta

Las cifras de accidentes de siniestralidad que tienen víctimas mortales siguen siendo muy preocupantes en el caso de las motocicletas. El 2024 se cerró con un total de 441 fallecidos que iban subidos a una moto, lo cual supone un aumento del 25% del total de víctimas mortales que se produjeron a lo largo de ese año.

Ante esta situación la DGT ha buscado expertos que le proporcionen apoyo a la hora de encontrar soluciones para reducir esta cifra. El resultado ha sido la definición de una serie de acciones basadas en estudios realizados por Sigma Dos, INSIA y Applus IDIADA.

Nuevas medidas para motoristas: cómo saber si mis guantes están homologados | BMW Motorrad

Entre esas nuevas normas que se encuentran todavía en proceso de tramitación, una de las más destacables tiene que ver con el endurecimiento de la exigencia del equipamiento de seguridad.

Tanto el calzado cerrado como los guantes serán obligatorios para circular en motocicleta, además de tener que llevar chaleco reflectante como sucede con los coches, pero solo a aquellos que utilicen la moto para una actividad profesional.

Según estos estudios, el uso de un equipamiento de protección adecuado reduce la probabilidad de sufrir lesiones en un 45%. Otro aspecto que tiene en cuenta el estudio es la cantidad de motoristas que ha realizado cursos adicionales, que apenas llega al 22%.

Guantes moto | BMW Motorrad

Para que los conductores de motocicletas tengan un mayor conocimiento, la idea de Tráfico es endurecer el acceso al permiso A, añadiendo un mayor carácter práctico y mayor información sobre los sistemas de seguridad ARAS.

Aparte de los sectores de equipamiento y formación, los expertos también recomiendan revisar el tipo de motocicleta para los menores de 24 años a la hora de acceder al permiso de conducción, al ser un grupo con mayor riesgo.