Los coches del futuro ya tienen fecha, y vienen cargaditos de protección

Todos los coches nuevos en Europa recibirán un salto de seguridad brutal a partir del 7 de julio de 2026, porque la frenada automática de emergencia no solo detectará otros vehículos, sino también a peatones y ciclistas, y esto significa que tu coche podrá frenar solo para evitar un atropello o, al menos, reducir las consecuencias de un choque. Esta función puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia en entornos urbanos, que es donde se concentran la mayoría de los accidentes.

Los fabricantes tendrán que adaptar la electrónica y los sensores para que el coche “lea” correctamente la carretera incluso en situaciones complicadas, como por ejemplo, niños que cruzan corriendo, ciclistas entre el tráfico o personas distraídas con Instagram. Este es un cambio que por fin será obligatorio, y del que nadie podrá prescindir de él en un modelo nuevo, porque la seguridad de los usuarios vulnerables deja de ser opcional y se convierte en estándar.

Lo que la UE desea con esta medida es cerrar una de las mayores lagunas de los sistemas actuales, donde muchos coches frenaban ante otros vehículos pero ignoraban a los peatones y los obstáculos pequeños (personalmente, recuerdo que hice pruebas hace unos años usando un coche y un maniquí y me lo llevé varias veces por delante). El resultado de esta medida serían menos accidentes graves y más confianza al volante, especialmente en las ciudades más congestionadas.

Distracciones al volante | Pixabay

Tu coche te abroncará si te despistas

Otra revolución de 2026 será el Advanced Driver Distraction Warning, que es un sistema que detecta las distracciones más allá del clásico detector de fatiga, porque ahora el coche analizará tu comportamiento al volante y tus patrones de conducción para identificar el cansancio, los desvíos de atención o uso indebido de los mandos. Olvídate de que solo te avise cuando estás dormido, porque ahora el vehículo sabe cuándo tu concentración se desvía y te lo recordará al instante.

Ahora el coche deja de ser solo un objeto que se mueve y pasa a convertirse en un compañero activo de seguridad que te alerta antes de que un despiste se convierta en accidente, porque, por si no lo sabías, las distracciones al volante son una de las principales causas de siniestros, y con este sistema la UE pretende reducirlas drásticamente.

Además, los sistemas integrarán notificaciones visuales y sonoras que se adaptarán al conductor y al tipo de vehículo. Desde turismos urbanos hasta comerciales ligeros, nadie se librará de la vigilancia inteligente que busca mantenernos a salvo en cada trayecto.

Sistema de cambio de carril automático (ALC) de Mercedes-Benz | Mercedes-Benz

Asistente de carril y protección frontal mejorados para 2026

Por si fuera poco, el asistente de mantenimiento de carril de emergencia se extenderá a todos los coches con dirección asistida hidráulica, lo que significa que si abandonas involuntariamente el carril y no reaccionas, el coche corregirá la trayectoria para evitar que te lleves por delante uno de los pocos toros de Osborne que queden. Esta función hasta ahora estaba limitada a los coches con dirección eléctrica y que desde julio será el estándar en Europa.

Además, la normativa refuerza la protección frontal para peatones, ampliando la superficie del frontal que absorbe impactos para reducir el riesgo de lesiones graves en la cabeza y convertir a los nuevos coches en auténticas barreras de seguridad pasiva en ciudad a costa de destrozar las posibilidades de crear diseños interesantes. Ahora, fabricantes y diseñadores tendrán que rediseñar las carrocerías y estructuras para garantizar que la seguridad no dependa solo del conductor, sino de la ingeniería del vehículo.

Los sistemas obligatorios desde 2024, como la frenada para vehículos, el registrador de accidentes o la asistencia a la marcha atrás, se mantienen y se complementan, y la UE ya prepara la fase D, que en 2028 llevará estos sistemas todavía más lejos. En resumen, que desde julio de 2026, lo de conducir en Europa será más seguro que nunca, y los coches comenzarán a actuar por nosotros antes de que nosotros lo hagamos.