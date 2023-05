La más desconocida y habitual multa relacionada con la ITV que te pueden poner incluso habiéndola superado

La ITV es un proceso al que debe enfrentarse todo conductor tarde o temprano con su vehículos. Así, para muchos esta es un auténtico quebradero de cabeza y de bolsillo que no cesa hasta que la hemos superado, o al menos eso piensa la mayoría. Y aunque bien es cierto que una ITV favorable nos exenta de tener que afrontar ciertas sanciones, no poner la pegatina puede ser un gran error.

De esta manera, si un agente de la autoridad nos para y observa que hemos superado la ITV pero que no llevamos la pegatina que también lo acredita en su lugar correspondiente podemos ser sancionados con una multa de 80 euros. No, no es una cifra terriblemente alta, pero lo suficiente como para querer evitarla.

La multa que puedes recibir por cometer este error incluso con una ITV favorable

No obstante, la multa puede ir más lejos, ya que, aunque llevemos la pegatina colocada en el parabrisas, de no ir esta en la posición indicada por ley, es decir, en la esquina superior derecha, nos enfrentaremos igualmente a la multa. Pero mucho más grave resulta circular con una pegatina falsa de la ITV.

Si se diese dicho escenario, estamos hablando de un delito y, por ende, de las consecuencias que ello implica. Tal es así, que nos podríamos enfrentar a entre tres y seis meses de prisión y sanciones económicas comprendidas entre los 6.000 y 12.000 euros.

Sin embargo, y pese a estas dos situaciones, son muchos los conductores los que dudan sobre qué hacer con las anteriores pegatinas de la ITV. Para unos cuantos son recuerdos, amuletos o un simpático gesto pero, ¿nos pueden multar por dejar pegatinas antiguas pese a que nuestro coche luzca la superación de la última prueba?

Lo cierto es que no, ya que la ley no recoge en ningún apartado que sea una infracción. No obstante, si el hecho de que haya muchas pegatinas de la ITV sobre el parabrisas obstaculiza la visión del conductor sí que puede ser considerado motivo de multa.