Este domingo, en CC: recorremos 125 años de Skoda Motorsport, hablamos de seguridad con nuestro Ponle Freno, conducimos el Citroen ë-C3 y probamos el nuevo Polestar 4

Este domingo, 7 de junio en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 08:30h.) hablaremos de competición, seguridad y probaremos dos coches eléctricos muy diferentes, además de contaros las últimas novedades conocidas del mundo del motor durante la semana.

Hablaremos de la marca checa Skoda, y de su trayectoria ligada a la competición, que ya cumple más de 125 años de historia y sus últmos triunfos, especialmente en el mundo de los rellies.

No solo eso, porque la tradición de la competición dentro de Skoda ha dado lugar no solo a las versiones Monte Carlo y a los modelos deportivos RS, si no también a muchas de las modificaciones para categorías tan importantes como el Mundial de Rallyes.

También hablaremos de eléctricos, con la prueba del nuevo Polestar 4, el último en llegar a una gama cada vez más completa de vehículos 100% eléctricos de la marca sueca asociada a Volvo.

Polestar 4 precio España | Polestar

El Polestar 4 es el coche de producción más rápido que la marca ha desarrollado hasta la fecha y sus 544 CV le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,8 segundos. Pero tiene muchas más virtudes que te contaremos el domingo.

Seguiremos con eléctricos, ya que nos pondremos al volante del Citroën ë-C3,un SUV todavía muy contenido en dimensiones y con mucho potencial de urbanita.

Lo más llamativo en su diseño es su protección de la carrocería de 260 grados, con pasos de rueda negros, placas protectoras delanteras y traseras, barras de techo integradas y un capó cuadrado y alto, con líneas muy marcadas.

Citroën C3 | Citroën

Además, ofrece múltiples opciones de personalización, con el techo bitono y las inserciones de colores de la zona de los antinieblas o en el pilar C.

En nuestra sección Conduce seguro con Ponle Freno hablaremos del llamado eCall, una tecnología que nos pone en contacto con las autoridades de una forma rápida y segura .

Este sistema de seguridad pasiva proporciona información importante a los servicios de emergencia, como los ocupantes que hay en el vehículo, gracias a los sensores de los cinturones abrochados; el bastidor del coche o qué tipo de sistema de propulsión tiene, si es gasolina, diésel, híbrido o eléctrico.

Vuelve a ver los programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.