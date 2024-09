El LYNK&CO 01 se renueva: más inteligente y tecnológico

Desde su lanzamiento en 2020, LYNK & CO ha tenido un impacto notable en el mercado europeo, especialmente en países como España, donde la marca ha adoptado un modelo de negocio muy particular que mezcla la venta tradicional con un servicio de suscripción que ha atraído a un público más joven y urbano. Este enfoque disruptivo, junto con la creciente demanda de vehículos más sostenibles, ha permitido que LYNK & CO se posicione como una de las marcas mejor vendidas dentro del segmento en el que milita el hasta ahora único coche que se comercializa en nuestro país, el SUV compacto 01.

Ahora, el LYNK & CO 01, el SUV híbrido enchufable de la marca china, acaba de renovarse, una actualización que destaca tanto por su diseño actualizado como por sus mejoras tecnológicas.

En cuanto a las novedades que presenta este renovado LYNK & CO 01, destacan varios aspectos clave. Primero, se ha mejorado su sistema de propulsión híbrido enchufable, combinando un motor de gasolina turboalimentado de 1.5 litros con un motor eléctrico, alcanzando una potencia total de 276 caballos, lo que representa un aumento de 27 CV respecto al modelo anterior.

El renovado LYNK&CO 01 es más potente, pero gasta menos

Este incremento no solo se traduce en mejores prestaciones, sino también en una mayor eficiencia energética. El consumo medio de combustible se ha reducido hasta los 0,9 litros por cada 100 kilómetros, con unas emisiones de CO2 se sitúan en solo 20 g/km, según el ciclo WLTP. Eso sí, su batería de iones de litio no aumenta su capacidad, permitiéndole tener una autonomía de hasta 75 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

El rediseño exterior también ha sido una parte importante de esta actualización. La parrilla frontal luce un acabado en negro brillante, mientras que las nuevas llantas y las luces traseras LED le dan un toque más moderno y sofisticado. Además, se han introducido nuevas opciones de color para la carrocería, incluyendo el Verde Mineral Metalizado del modelo de la imagen, lo que permite al cliente personalizar aún más su nuevo 01. En el interior, el SUV también recibe cambios ya que, por ejemplo, el sistema de infoentretenimiento ha sido optimizado, con una pantalla táctil de 15,4 pulgadas que ahora ofrece tiempos de respuesta más rápidos, y un volante multifunción que cuenta con nuevos controles.

Desde el punto de vista de las ventas, el LYNK & CO 01 ha sido un éxito en Europa, llegando a estar muy cerca de convertirse en el híbrido enchufable más vendido en España tanto en 2022 como en 2023, logrando 3.930 matriculaciones el año pasado. Este logro demuestra el interés creciente en vehículos híbridos que permiten un paso intermedio hacia la electrificación completa, especialmente en un mercado donde la movilidad sostenible es cada vez más importante.