La ley que permite establecer peajes para circular por el centro de las ciudades se volverá a lanzar este próximo febrero

Las alertas de toda España se activaron después de que el director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, confirmase los rumores a cerca de la implantación de peajes por todas las autopistas y autovías nacionales. Una controvertida medida que acabó por no efectuarse después de que el Gobierno llegase a un acuerdo con Bruselas.

Por el momento, parece que el establecimiento de peajes en vías de gran capacidad ha quedado un tanto al margen. Sin embargo, lo que el Ejecutivo sí que pretende es instaurarlos en las ciudades, tal y como ha anunciado recientemente Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, en la presentación del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible.

"El nuevo compromiso que hemos contraído con Bruselas es el de tenerla aprobada antes de finalizar el año. Va a ser una ley en la que establecemos una auténtica política nacional de movilidad y transportes", afirmaba Óscar Puente en el Fórum Europa Nueva Economía.

¿En qué consiste la Ley de Movilidad Sostenible?

La Ley de Movilidad Sostenible decayó el pasado año después de la convocatoria de las elecciones generales en el mes de julio. Esta normativa abre la puerta al pago por circular por el centro de las ciudad más grandes del panorama nacional, tal y como aseguran desde La Razón.

La nueva legislación medioambiental constituye que, antes del final de 2023, todas las ciudades con más de 50.000 habitantes debían crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aunque muchas de estas metrópolis no han cumplido con esta obligación. La Ley de Movilidad recoge de manera textual, que con el objetivo de reforzar el papel de las ZBE, estará permitida "la creación de medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor".

Así pues, la normativa no cierra la puerta a que se establezca una tasa por la circulación de ciertos vehículos en las zonas declaradas de bajas emisiones. No obstante, para la creación de esta tasa se necesitaría una habilitación con rango de ley, permitiendo así unas condiciones homogéneas, y por tanto equitativas, en todo el territorio nacional, aunque dependerá de cada municipio la decisión de implementarlo o no.