Lexus celebra los 10 millones de vehículos vendidos el año de su 30 aniversario

Una marca con identidad propia que hace ya algún tiempo que paso de ser la 'sección premium' de Toyota. Lexus se ha ganado el derecho a ser reconocida en todo el mundo y sus resultados quedan a la luz con la llegada del que sin duda es uno de los mayores hitos para el fabricante nipón. En el 30º aniversario de la marca, la cual fue fundada en el año 1989, Lexus ha informado de que el pasado 19 de febrero alcanzaron los 10 millones de vehículos vendidos.

Las cifras no son nada desdeñables, especialmente porque de esa cifra nos encontramos con que el total de híbridos vendidos por Lexus asciende hasta los 1,45 millones de unidades, una buena muestra de la apuesta realizada por el fabricante no solo en materia de reducción de emisiones contaminantes, sino como forma de mejorar las prestaciones de sus vehículos de gama alta sin necesidad de que esto repercutiera en unos consumos de combustible desorbitados. No es para menos, en su gama actual hay hasta 11 modelos híbridos.

La celebración es completa después de 2018 haya sido uno de los mejores años de su historia con unas ventas totales de 698.330 vehículos, un 4,5% más que en 2017, lo que lo convierte en los mejores 12 meses de la marca. En esas cifras tienen especialmente incidencia el aumento en la venta de vehículos híbridos, un 20% mayor respecto al año anterior.

En cuanto a las cifras para Europa, Lexus ha vendido un total de 875.000 vehículos desde el lanzamiento de la marca hace tres décadas, de los cuales 365.000 son HEV. Sin embargo, lo que es más importante es que Lexus lleva cinco años consecutivos mejorando sus ventas en el Viejo Continente, algo que le ha llevado a crecer en un 76% durante los últimos años, marcándose el objetivo de vender 100.000 unidades en 2020 en dicho continente después de alcanzar los 76.188 en 2018.

La meta seguirá siendo el de aumentar su ritmo de ventas en mercados importantes como el norteamericano y el europeo, mientras que el diseño y el carácter de Lexus sigue presente desde aquel LS400 que debutó en el Salón de Detroit de 1989.