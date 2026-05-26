El nuevo y elegante fastback crossover de Lancia con gama completa de motorizació

Lancia ha presentado este martes las primeras imágenes del Gama, su nuevo fastback crossover que contará con opciones de propulsión híbrida y 100% eléctrica y cuyos pedidos se abrirán después del verano.

Diseñado y desarrollado en Italia, el nuevo Lancia Gamma se produce en la planta de Melfi, uno de los sitios de fabricación más avanzados dentro del Grupo Stellantis. Los primeros vehículos ya están en pruebas en carretera y el proyecto está entrando en sus fases finales.

Lancia Gama | Lancia

Construido sobre la plataforma STLA Medium, Gamma es un fastback crossover con líneas elegantes y un diseño trasero afilado. Con una longitud de 4,67 metros, 1,89 metros de ancho y 1,66 metros de altura, ha sido concebida para combinar "eficiencia, funcionalidad y una fuerte presencia viaria", según destaca la firma.

El modelo contará con una gama completa de motorización. Por un lado, habrá una versión híbrida de 145 CV con una autonomía de más de 1.000 km. A este se sumará una gama 100% eléctrica estructurada en varios niveles, desde 230 CV con una autonomía de más de 540 km, hasta 245 CV con una autonomía de más de 740 km, y hasta la versión AWD de tracción total de 375 CV con una autonomía de hasta 675 km.