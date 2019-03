¿Usas bola de remolque en tu vehículo? Si esta pregunta es afirmativa muy posiblemente te hayas preguntado en más de una ocasión si el mantenerla instalada en tu vehículo cuando no la usas es motivo de multa. L

La respuesta es que el llevar bola de remolque cuando no se usa es completamente legal, no existiendo ninguna ley que obligue a su desmontaje cuando no es usada. Sin embargo, ¿Por qué existen casos donde se han multado vehículos por llevar bola de remolque? VER VIDEO.