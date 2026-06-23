Kia Stonic vs Renault Captur: duelo de SUV urbanos con etiqueta Eco que lideran en ventas en España

Un europeo, un asiático y más de un común denominador. Rivales directos en el segmento de los SUV urbanos, etiquetas Eco a cambio de 20.000 euros en promedio, opciones de gasolina pura, potencias similares y una marcada paridad en los consumos, pero hasta en estos tópicos se establecen diferencias, sin contar las más evidentes, vinculadas a las dimensiones y las capacidades detrás del habitáculo. He aquí un duelo de especificaciones entre el Kia Stonic y el Renault Captur.

El coche surcoreano es el indicado si priorizas dimensiones contenidas más propias de la esencia de un B-SUV, pues mide 4,16 de largo, 1,76 de anchura, 1,50 de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 2,58 metros, mientras el del rombo se estira hasta los 4,23 metros de longitud, alcanza el metro con 80 centímetros de lado a lado, registra una altura de 1,57 y su batalla es de 2,64 metros. Sin embargo, te recomiendo que apuntes al urbano francés por lo que te da en versatilidad.

Kia Stonic | Kia

Es que una de sus claves le pertenece a la banqueta trasera deslizante. Con ella, convierte tanto la habitabilidad de los pasajeros como las capacidades del maletero según las necesidades. Cuando lleva motorización híbrida eléctrica, su volumen de carga básico es casi el mismo que el Stonic en cualquiera de sus propulsiones –gasolina pura o microhíbrida–. Incluso funcionando con sistema bicombustible, el Renault supera, aunque de manera ínfima, el volumen estándar de 352 litros del Kia. Si solo se mueve a gasolina, lo expande a 484 litros. Ahora bien, al deslpazar los asientos hacia adelante, el maletero pasa a ofrecer 616 litros o bien unos 480 y 487 en modo full-hybrid y gasolina/GLP, respectivamente.

Kia Stonic vs Renault Captur: motorizaciones, consumos, precios y ventas en 2026

Acerca de las mecánicas, notarás que el Renault Captur propone un mayor abanico de opciones y marca una diferencia con su sistema E-Tech, además de asegurar la etiqueta Eco sin necesidad de electrificar, producto de su sistema bi-fuel. Lo que el Kia Stonic tiene a favor es que incluye una fórmula híbrida ligera más eficiente –5,5 litros cada 100 km– y, sea cual fuere la motorización seleccionada, es un SUV urbano más barato.

Renault Captur | Renault

En modo MHEV y con el acabado de acceso Concept, la firma asiática lo coloca en el mercado español con una etiqueta de 19.380 euros si lo financias. También sujeto a financiación, el Captur Evolution con deposito de GLP en la zaga supera los 20.000 euros. La batalla de los consumos entre el 1.0 T-GDi del Stonic y el TCe del modelo francés, ambos configurados para alimentarse solo con gasolina, indica igualdad de condiciones, ya que los dos homologan 5,7 l/100 km. Pero el Captur da algo más de potencia: una máxima de 115 CV frente a los 100 caballos de su competidor coreano.

En España, el desempeño de ventas de ambos indica paridad. El B-SUV europeo es registra mayor demanda, acumulando en este primer semestre más de 8.200 nuevas matriculaciones. El crossover asiático ha puesta, en tanto, ha puesto unas 7.700 nuevas unidades en lo que va del 2026.