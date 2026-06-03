El SUV urbano de Kia que puede comprarse en versión de 5 ó 4 plazas en función de el espacio que quieras

Por relación precio-calidad, el Kia EV2 es más que un eléctrico para salir de apuros. Es un eléctrico para salir. Preferentemente, de a cuatro. Lo tienes por menos de 23.000 euros con la batería básica de 42,2 kWh que, entonces, te promete más de 430 kilómetros en ciclo urbano, siempre y cuando lo conduzcas con llantas de 16 pulgadas. Aunque con autonomía suficiente para andar por ciudad y más allá, su fuerte es el aprovechamiento del espacio interior mediante su nivel de modularidad.

Al ser un SUV urbano de dimensiones contenidas, sobre todo su longitud de cuatro metros en comparación con rivales como el Opel Frontera, el Renault 4 E-Tech y el Volkswagen ID.Cross porvenir, compensa con la versatilidad que lo caracteriza desde los respaldos delanteros hacia atrás.

Kia EV2 | Kia

Con 1,8 metros de lado a lado, este B-SUV surcoreano se permite una fila trasera con tres plazas. Y sacando provecho de su altura y el lenguaje visual angular que identifica a los eléctricos de la marca, el espacio para las cabezas, de 973 milímetros no es un problema y el coche no impide que viajen adultos con comodidad. Tampoco en lo referido a la libertad para las piernas, pero mejor si eliges la configuración de cuatro plazas.

Kia EV2: en la configuración de cuatro asientos está la clave

Este es el gran secreto del Kia EV2 en cuanto a habitabilidad. Reemplazar la banca para tres personas por los dos asientos individuales es una solución en más de un sentido. En principio, ganas lugar justamente para las piernas ya que están diseñados para desplazarse de manera longitudinal. De manera tal que los 885 milímetros que te da la fila de tres butacas se convierten en unos 958 milímetros. La comodidad de hombros y caderas mejora inevitablemente, pero también la capacidad de adaptación del vehículo no solo para los ocupantes.

Kia EV2 | Kia

Con todo en posición y en modo estándar, su maletero garantiza 362 litros de carga, pero crece hasta 403 litros producto de la movilidad de las plazas individuales. Cuando los asientos traseros se pliegan, el volumen aumenta a 1.201 litros máximos. El complemento final, dada su condición de SUV 100 % eléctrico, lo aporta el frunk, el maletero extra de 15 litros al que accedemos al levantar el capó.

En definitiva, SUVs urbanos para cinco ocupantes abundan en el mercado actual. El Kia EV2 busca otra cosa, busca usuarios que no necesiten más de cuatro...