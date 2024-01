Las ITV se pronuncian sobre su pegatina: ¿va a dejar de ser obligatoria en 2024?

Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en España son un componente vital de la regulación de seguridad vial. Este proceso, de carácter obligatorio y que se realiza en centros autorizados, evalúa la condición técnica y medioambiental de los vehículos. Durante la inspección, se revisan elementos esenciales como frenos, neumáticos, iluminación, emisiones y otros aspectos fundamentales para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Superar la ITV dentro de plazo es esencial, ya que no acudir a la ITV y aún así circular con nuestro vehículo, o hacerlo cuando el resultado de la inspección ha sido desfavorable, es motivo de sanción e incluso de inmovilización. Uno de los elementos más conocidos de la ITV por parte de todos los conductores españoles son las pegatinas de las ITV, esos pequeños adhesivos que cada año cambian de color y deben colocarse en el parabrisas de nuestro vehículo, concretamente en la esquina superior derecha.

Pegatina ITV | Centímetros Cúbicos

Las pegatinas de la ITV son la pista más sencilla y visual mediante la cual un usuario puede comprobar que un vehículo cuenta con la ITV en vigor. Su utilización es obligatoria, y de hecho, no hacerlo supone una infracción que está sancionada con 80 euros, quedándose en 40 euros con el descuento con pronto pago. En cualquier caso, para muchos usuarios la obligación de tener que pegar periódicamente un adhesivo en el cristal resulta en estos tiempos cuanto menos anacrónica.

Adiós a los rumores: ¿qué pasa con las pegatinas de la ITV?

En los últimos días se ha extendido un rumor que hace referencia a las pegatinas de ITV: parece que su utilización terminaría en 2024, de manera que ya desde este mismo año dejaría de ser obligatorio. Este rumor, dado por hecho por muchos medios de comunicación, parece que simplemente va a quedarse en eso: un rumor. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV ha salido al paso, aclarando el futuro (al menos inmediato) de la tan famosa pegatina de la ITV.

ITV | La Sexta

La entidad ha señalado que las normativas vinculadas con la pegatina de la ITV están establecidas en el Reglamento General de Vehículos, aprobado mediante el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (Anexo XI sobre señales en los vehículos). De esta manera, cualquier cambio en esta normativa debería realizarse mediante una norma de igual rango legal, es decir, al menos un Real Decreto, algo que en la actualidad no está ocurriendo.

Además, AECA-ITV subraya que la pegatina de la ITV no es simplemente un adhesivo, sino un distintivo denominado V-19. Su función principal es permitir a las autoridades verificar de manera rápida si el vehículo tiene o no la ITV vigente,teniendo por tanto la misma importancia que otros documentos del vehículo. En resumen: no, la pegatina de la ITV no va a dejar de ser obligatoria y, por tanto, seguirá en nuestros vehículos durante una larga temporada.