La DGT pasará la "ITV" a las balizas cada 2 años

A pocos días de la entrada en vigor de la obligación de llevar la baliza V-16 conectada en el coche, la DGT sorprendía con la publicación de un nuevo listado de balizas a las que se les ha retirado la homologación. Por el momento figuran en él 4 modelos, aunque con toda probabilidad esta lista crecerá en los próximos meses a medida que más modelos se enfrenten a las primeras verificaciones periódicas que la DGT tiene previsto realizar.

Tras conocerse la existencia del nuevo listado, la DGT explicó a los medios que la razón de que estos modelos figuren en la lista es que, aunque reunían inicialmente las condiciones para su homologación, "cuando han ido a renovar el certificado y han tenido que pasar de nuevo las pruebas no han cumplido con los criterios de calidad exigidos".

Correos comercializa las balizas V16 autorizadas por la DGT | EP

Y es que la DGT tiene previsto revisar periódicamente que las nuevas unidades que llegan al mercado siguen cumpliendo con los requisitos. Así lo explica en un escrito directriz1 que regula la "verificación periódica del control de la producción para las señales V-16". La vida útil de las balizas es de 12 años, así que la DGT ha establecido un calendario de revisiones a lo largo de este periodo.

La primera revisión se produce al transcurrir un año desde que la baliza fue homologada por primera vez. Esta revisión es presencial, "en las instalaciones del solicitante o en las instalaciones de producción (fábrica) del solicitante de la certificación en función del aspecto a verificar", dice el escrito.

El resto de inspecciones se producirán cada 2 años, alternando la revisión documental con el "envío de muestras para ensayos, y otras evidencias que puedan ser requeridas" con la revisión presencial.

baliza V-16 | EP

En las revisiones se comprobará que las balizas cumplen con las especificaciones técnicas y que la comunicación con la red de las operadoras y la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0 funciona correctamente, lo que incluye a la nube de fabricante que conecta a las balizas de sus marcas.

En caso de no conformidad, se acordará "un plan de acción correctiva y un plazo para la realización de las actuaciones" que no podrá superar los 3 meses. En el peor de los casos, la DGT puede ordenar "medidas de retirada del producto del mercado y paralización de la comercialización de los dispositivos". Además el fabricante deberá cooperar para "eliminar los riesgos que presenten los modelos de señal V-16 que hayan introducido en el mercado".

Llegada la fecha, los fabricantes deben solicitar el inicio de la inspección. Esto explicaría por qué la baliza Call SOS, cuya empresa fabricante se encuentra en proceso de liquidación según los registros oficiales, ha perdido la homologación. También nos hace prever futuras deshomologaciones para las numerosas empresas creadas ad hoc para aprovechar el boom de las balizas y que es fácil que desaparezcan en los próximos años.