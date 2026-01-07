Estado de las carreteras: la nieve afecta a seis de la red principal y mantiene cortadas otra decena de las secundarias

Las vías afectadas son la A-1 en Castañares (Burgos), la A-52 en Mombuey (Zamora) y Canda (Ourense), la A-6 en los entornos de Astorga (León) y Tiedra (Valladolid), la A-62 en Gomecello (Salamanca) y Buniel (Burgos), la AP-66 en Caldas de Luna (León) y la A-231 en Osorno (Palencia y Tardajos (Burgos).

En la red secundaria están cortadas al tráfico la BV-4024 a la altura de Guardiola de Berguedà (Barcelona) desde el km 17 al km 21; en Salamanca la DSA-191 a la altura de Candelario desde el km 8 al km 10.6; En Asturias, están cortadas las la CO-4 desde el km 0 en Covadonga y al km 12.75 en Gamoneu (Asturias); la LN-8 desde el km 10 en Pontones al km 28 en Quempu.

Las vías afectadas en Granada son la a carretera A-395 desde el km 32 en Sierra Nevada al km 50.1 en Dilar y el puerto de montaña de la carretera A-4025 desde el km 0 en Güejar sierra al km 7.35 en Sierra Nevada. En Navarra está prohibido el tráfico la NA-2012 desde el km 7.2 en Muskilda al km 23.56 en Irati y la NA-2011 a la altura de Pikatua desde el km 7 al km 10.8.