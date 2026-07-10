Europa ha expulsado a los coches baratos del mercado y Skoda podría recuperarlos importando un SUV de India

Comprar un coche nuevo barato en Europa se ha convertido casi en una misión imposible. Los urbanos de toda la vida han ido desapareciendo, los eléctricos pequeños todavía no son realmente asequibles y hasta los modelos de acceso de muchas marcas generalistas se han colocado cerca de los 20.000 euros. Skoda lo sabe, y por eso está estudiando una solución poco habitual: mirar hacia India.

La marca checa está valorando la posibilidad de traer a Europa el Skoda Kylaq, un pequeño SUV desarrollado para el mercado indio que allí cuesta el equivalente a unas 6.000 libras. No llegaría a Europa con ese precio, porque tendría que adaptarse a las normativas, equipamiento y exigencias del mercado europeo, pero aun así podría cubrir un hueco que cada vez está más vacío: el de los coches nuevos realmente asequibles.

El coche barato ha desaparecido de Europa

Durante años, quien buscaba un coche económico podía recurrir a modelos como el Ford Ka, el Peugeot 108, el Citroën C1, el Toyota Aygo o el propio Skoda Citigo. Eran coches sencillos, pequeños, urbanos y relativamente baratos. Pero ese segmento prácticamente se ha evaporado.

El problema es que las marcas han dejado de encontrar rentabilidad en los coches más pequeños. Las normativas de seguridad, emisiones y equipamiento han encarecido el desarrollo, mientras que los márgenes seguían siendo muy estrechos. Resultado: muchos fabricantes han preferido abandonar los urbanos de acceso y empujar al cliente hacia modelos más grandes y caros.

Skoda Kylaq | Skoda

Skoda reconoce ese vacío. Su modelo más barato en Europa es el Fabia, que ya se mueve en precios muy superiores a los antiguos urbanos. Y aunque el Grupo Volkswagen prepara eléctricos pequeños, el propio consejero delegado de Skoda, Klaus Zellmer, ha dejado claro que un urbano eléctrico de acceso de la marca no llegará esta década. La demanda de eléctricos no crece tan rápido como se esperaba y los márgenes siguen siendo demasiado ajustados.

El Skoda Kylaq podría ser el atajo

En ese contexto aparece el Skoda Kylaq. Es un SUV pequeño fabricado en India, basado en una versión económica de la plataforma MQB A0 del Grupo Volkswagen. Mide menos de cuatro metros, es más corto que un Skoda Fabia y se vende en el mercado indio con un precio de partida extremadamente bajo si se compara con los estándares europeos.

Su mecánica también es sencilla: un motor 1.0 TSI de tres cilindros, con 85 kW de potencia, equivalente a unos 115 CV, y cambio manual o automático de seis velocidades. No es un coche eléctrico, ni pretende serlo. Precisamente ahí está parte de la clave: Skoda cree que, mientras los eléctricos baratos siguen sin ser rentables, puede tener sentido recuperar una opción de gasolina realmente asequible.

El Kylaq no sería un coche espectacular, pero tampoco parece un producto rudimentario. Skoda destaca su diseño moderno, su altura libre al suelo, su interior práctico, sus soluciones “Simply Clever”, sus faros LED y su calificación de cinco estrellas en Bharat NCAP, el organismo indio de seguridad.

Skoda Kylaq | Skoda

No costaría 6.000 euros en España

Conviene dejarlo claro: si el Skoda Kylaq llega a Europa, no costará 6.000 euros. Esa cifra corresponde a su precio aproximado en India y no tiene en cuenta homologaciones europeas, transporte, impuestos, adaptación a normativas de seguridad, emisiones, conectividad o equipamiento.

Aun así, el dato sirve para entender por qué Skoda lo está estudiando. Entre un Kylaq indio de unos 6.000 euros al cambio y un Fabia europeo que ronda los 20.000 euros hay un hueco enorme. Incluso encareciéndose mucho en su salto a Europa, podría seguir siendo uno de los coches nuevos más baratos del mercado.

La pregunta es si Skoda puede hacerlo sin destruir sus márgenes y sin complicarse con las emisiones. Porque traer un coche de gasolina pequeño a Europa también tendría implicaciones para los objetivos de CO₂ de la marca. La solución pasaría por compensarlo con más ventas de eléctricos e híbridos enchufables.

Skoda podría recuperar algo que Europa perdió

Lo interesante del Kylaq no es solo su precio, sino lo que representa. Europa lleva años hablando del coche eléctrico asequible, pero en el camino ha perdido algo mucho más básico: el coche nuevo barato. No todo el mundo necesita un SUV de 40.000 euros, ni puede permitirse un eléctrico urbano de más de 20.000 euros, ni quiere irse al mercado de ocasión.

Por eso el movimiento de Skoda tiene sentido. El Kylaq podría ser una forma de recuperar el coche sencillo, pequeño y relativamente económico, aunque llegue vestido de SUV y aunque no sea eléctrico. Sería una solución imperfecta, pero quizá también una solución realista.

Skoda todavía no ha tomado una decisión definitiva. Pero si finalmente se atreve a traer el Kylaq a Europa, podría poner sobre la mesa una pregunta incómoda para toda la industria: si India puede fabricar un SUV moderno por el equivalente a 6.000 euros, ¿por qué Europa ya no sabe vender coches baratos?