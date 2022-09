Si no te importa no llevar una estrella o cuatro aros en el frontal, este compacto premium a precio de generalista es un buen chollo

Más información Arranca la pre-venta del nuevo DS 7 Crossback MY2023

Cuando pensamos en marcas premium nos vienen a la mente las de siempre: BMW, Mercedes-Benz y Audi. Pero lo cierto es que hay mundo más allá del trio alemán, y prueba de ello es el DS 4. Así es, el compacto galo se asienta como una opción premium muy tentadora, y más ahora que está a precio de generalista con la posibilidad de llevártelo a casa por 340 euros al mes pero, ¿hay truco?

Y es que debemos tener en cuenta que siempre es necesario leer la letra pequeña de toda oferta, puesto que de lo contrario podemos llevarnos una sorpresa desagradable. Es por ello que vamos a conocer todas las exigencias de DS y, sobre todo, qué DS 4 se encuentra asociado a los 340 euros mensuales.

DS 4 | Diario Motor

Porque sí, no es cualquier DS 4 el que puede ser nuestro por esta suculenta cifra. Concretamente se trata de una unidad asociada al motor PureTech 130 y al acabado Bastille +, no las dos opciones tope de gama pero no por ello menos interesante.

Y es que si nos fijamos en el equipamiento de serie, nos encontramos con elementos como faros full LED, llantas de 17 pulgadas, acceso sin llave, tapicería en tejido Tungsten, volante de cuero, climatizador bizona, cuadro de mandos digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto y arranque sin llave entre otros.

DS4 | Diario Motor

En lo que a mecánica se refiere, estamos ante el motor gasolina sin hibridar que ofrece DS con el DS 4. Se trata de un tres cilindros de 1.2 litros sobrealimentado por turbo que desarrolla 130 CV y 230 Nm de par. La gestión de dichas cifras se lleva a cabo por medio de la caja EAT8, una transmisión de ocho relaciones de tipo convertidor de par. Así, el DS 4 con este motor puede alcanzar una velocidad punta de 210 km/h y declara un consumo combinado bajo el ciclo WLTP de 6 litros.

Vamos a ponernos en la tesitura de que nos ha convencido, ¿qué exigencias tiene DS para permitirnos llevarnos un DS 4 por 340 euros al mes? Lo primero y único es afrontar una primera cuota de 7.512,59 euros, dándonos así acceso a las 36 restantes de 340 euros mensuales. Además, en esa misma cuota se incluye mantenimiento, reparaciones, asistencia en carretera, gestión de multas, impuestos y seguro.