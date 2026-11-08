Opel Mokka GSE, Opel Frontera y Opel Grandland: un coche para cada necesidad con una tecnología a prueba de atascos

Opel Grandland | Centímetros Cúbicos

Los tres SUV son fácilmente reconocibles, ya que el diseño característico de Opel (emocional, de líneas claras y detalles por doquier) está presente en los distintos modelos que abordaremos a continuación.

En el caso del Mokka, y más específico de esta versión, la deportiva GSE, estamos ante un estiloso compacto con mucho músculo. Destaca su Opel Visor con faros afilados, unidos por una ancha franja en color negro, alargándose por todo el capó, nervado en el centro; así como en el techo, dando lugar a una carrocería bitono.

Una imagen que se completa con unos pasos de rueda anchos, así como un discreto alerón trasero y sus pilotos oscurecidos.

El Frontera es otro SUV compacto, pero más alto y cuadrado. Aquí también tenemos la característica franja negra que une los faros delanteros LED con el nuevo logotipo Opel en el centro y, atrás, un portón plano y limpio en el que una línea finísima tiene a ambos extremos unos grupos ópticos dobles.

Y en el caso del SUV más grande de Opel, el Grandland, la línea que sigue de diseño es la misma que la de sus hermanos pequeños, en el frontal o en las líneas laterales, modificándose la trasera, que en este caso se trata de una completa barra de luces LED con el logotipo de Opel iluminado en 3D.

Opel Grandland | Centímetros Cúbicos

Los habitáculos también son reconocibles como los de un Opel, pero no por su logo en el volante, por ejemplo, sino por la orientación y calidad de los acabados, por cómo recogen sus asientos o por cómo aprovechan el espacio.

Dentro del Mokka GSE llaman la atención unos asientos deportivos estilo bacquet, materiales de calidad alcántara, su doble panel digital de 10 pulgadas, además de sus 310 litros de maletero.

En el caso del Frontera destacan botones mecánicos muy accesibles. Asientos con un buen soporte lateral, mucho espacio para todos los pasajeros, que pueden llegar a ser hasta siete, algo muy reseñable en su segmento, y 460 litros de capacidad en el maletero.

En el caso del Grandland, tenemos una gran pantalla central de 16 pulgadas, controles físicos muy prácticos, asientos delanteros altamente ergonómicos, y muchos huecos repartidos por todo el habitáculo, además de 550 litros en el maletero. Conducción electrificada sin necesidad de enchufes, y 100% eléctrica.

La premisa de Opel es ofrecer un coche para cada necesidad, una completa gama multienergia.

El Mokka GSE es 100% eléctrico, pero también está disponible en versión microhíbrida; al igual que en el Frontera. Respecto al Grandland, es el más completo: híbrido, híbrido enchufable y dos 100% eléctricas, con tracción a las cuatro ruedas o delantera.

El Opel Grandland 100% eléctrico Long Range tiene 230 CV de potencia, una batería de 97 kWh de capacidad y una autonomía homologada que superar con creces los 600 kilómetros, pudiendo acercarse mucho a los 700 si su conducción es fina y por ciudad o trayectos tranquilos.

Opel Grandland | Centímetros Cúbicos

En autopista o carretera comarcal tiene un consumo de 16 kWh de media, que está bastante bien para un SUV de estas dimensiones y potencia.

Los asientos se sienten muy acogedores y se adaptan a la perfección a la forma de la espalda. También es muy fácil adaptarse a utilizar los comandos, e incluso podemos proyectar el teléfono móvil para llevar todo en primer plano y evitar distracciones.

En ciudad, este Grandland es ágil y muy maniobrable. En carretera demuestra estabilidad y control, una respuesta precisa y una conducción a la que te haces muy rápido. Ofrece confianza tanto en los desplazamientos cotidianos como en trayectos largos, aunque la mayor confianza te la dan sus numerosos sistemas de asistencia a la conducción.

Existen momentos durante un atasco o un viaje largo que se pueden hacer monótonos, y pueden provocar distracciones. Para dichas situaciones, serán de gran utilidad el control de crucero adaptativo o el asistente de mantenimiento de carril. También está la navegación inteligente, que ayudará a planificar tus rutas y optimizar tu consumo de energía.

El Grandland no es únicamente el SUV de mayor tamaño de la gama, se trata del modelo que mejor resume lo que Opel representa hoy: diseño alemán, tecnología útil, confort, precisión y eficiencia al alcance de todos.