Apruebas el teórico y empieza el verdadero examen: 430.000 españoles están pendientes de conseguir el carnet

Apruebas el examen teórico, comienzas las clases prácticas y aparentemente solo queda superar el último obstáculo para conseguir el carnet de conducir. Pero para miles de aspirantes españoles ha aparecido otro examen que no figura en ningún manual: conseguir fecha para hacer el práctico.

La Confederación Nacional de Autoescuelas pone sobre la mesa una cifra enorme: cerca de 430.000 personas tendrían aprobado el teórico y estarían pendientes de realizar la prueba práctica. El problema es especialmente relevante porque el permiso de conducir continúa siendo, para muchos jóvenes, mucho más que la posibilidad de tener coche: también puede determinar dónde estudiar, qué trabajos aceptar o si pueden desplazarse desde municipios donde el transporte público es limitado.

Carnet de conducir | Centímetros Cúbicos

430.000 personas esperando... pero hay una importante letra pequeña

La cifra permite hacerse una idea de la dimensión del atasco, aunque existe un matiz fundamental. La DGT niega que todos esos aspirantes puedan considerarse realmente alumnos esperando inmediatamente para examinarse.

Para comprobarlo puso en marcha en 2026 el denominado Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO), ofreciendo capacidad adicional en varias provincias para examinar a aquellos alumnos que las autoescuelas aseguraban tener preparados.

Y los resultados abrieron una importante disputa entre Tráfico y el sector.

En Navarra, por ejemplo, las autoescuelas hablaban de más de 6.000 aspirantes, pero finalmente fueron presentados 275. En Lleida fueron 312 frente a los aproximadamente 5.000 comunicados inicialmente; mientras que en Baleares se presentaron 407 frente a los 8.000 de los que se había hablado.

Según la interpretación de la DGT, muchas de las personas contabilizadas en estas grandes listas simplemente tienen aprobado el teórico y disponen todavía de hasta dos años para superar el práctico, pero no necesariamente están preparadas y esperando una convocatoria inmediata.

Carnet de conducir | La Sexta

El problema existe aunque las dos partes no se pongan de acuerdo con las cifras

Que exista discusión sobre el tamaño de la lista no significa, sin embargo, que el cuello de botella haya desaparecido. Hay territorios donde los retrasos están siendo especialmente importantes y las autoescuelas llevan tiempo reclamando más capacidad para realizar exámenes.

La propia Administración está reforzando la plantilla. La Oferta de Empleo Público de 2026 contempla 130 nuevas plazas vinculadas al cuerpo de examinadores de la DGT: 120 de acceso libre y otras 10 de promoción interna.

La Confederación Nacional de Autoescuelas considera el incremento positivo, aunque advierte de que una parte de las incorporaciones puede terminar limitándose a cubrir jubilaciones y otras bajas, reduciendo el aumento neto de examinadores disponibles.

El verdadero problema: convertir el carnet en un proceso imprevisible

Y probablemente ahí esté la cuestión más importante. El permiso de conducir ya implica clases, tasas, exámenes y un desembolso considerable. Introducir además meses de incertidumbre entre la formación y la prueba práctica convierte un procedimiento relativamente sencillo sobre el papel en un proceso difícil de planificar.

También puede producir una paradoja: cuanto más tarda en llegar el examen, más tiempo debe mantener el alumno las habilidades adquiridas durante las prácticas, con el riesgo de necesitar nuevas clases antes de presentarse.

Por eso el debate de los 430.000 aspirantes quizá esté planteando la pregunta equivocada. Más que saber si hay exactamente 430.000 personas esperando, 200.000 o muchas menos preparadas para examinarse mañana, lo preocupante es que exista suficiente atasco como para que Tráfico haya tenido que crear planes extraordinarios, ampliar plantillas y discutir públicamente con las autoescuelas sobre quién está realmente esperando.

Porque aprobar el teórico debería significar que el siguiente reto es aprender a conducir. No aprender a esperar.