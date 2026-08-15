Ya quedan pocos coches así: todos los extras y personalización que ofrece el Honda ZR-V

Hace de su propulsión híbrida una fortaleza, pero también goza con un nivel de extras para destacar. Me refiero al Honda ZR-V, un SUV compacto que seduce cuando lo ves pasar por la ciudad y que aumenta el equipamiento de serie con una cartera de accesorios generosa. Propongo a continuación un recorrido por lo mejor de su catálogo de personalización.

Si por algo se caracteriza el ZR-V es por su amplia variedad de paquetes. De acuerdo al que selecciones, su ejemplar puede incorporar logotipos negros –ya sea la célebre H tanto en el frontal como en la zaga, la insignia e:HEV o bien el emblema del nombre del modelo–, embellecedores en el inferior delantero, en los espejos retrovisores y en el portón, guardabarros y estribos laterales, alerones estilo Aero tanto adelante como atrás, molduras laterales en Negro Berlina o, a propósito del portón, un Pack Cargo que viene con doble barra organizadora y unos protectores sobre el margen inferior de la entrada al maletero.

Honda ZR-V | Honda

Es cuando me detengo para extender el apartado asociado al equipaje. Además del organizador y los protectores para el acceso, el maletero puede sumar un divisor –a instalar entre el espacio de carga y el habitáculo para los pasajeros traseros– destinado a la protección de las mascotas. En otro orden, cuando hablamos de la función abatible de las butacas traseras, solemos reducir el tema al volumen incrementado, pero este catálogo piensa más allá al ofrecer una alfombrilla plegable que cubre toda el área cuando la segunda fila se pliega.

Equipaje, llantas e interior

Por fuera, su capacidad para transportar adopta diferentes y simultáneas formas: le puedes agregar un gancho de remolque retráctil capaz de mover hasta 750 kg –pero que al montarlo hace que pierdas la función de apertura manos libres del maletero–, unas barras transversales para techo con cuatro cierres de seguridad y capacidad de 60 kg, un maletero de techo que suma 400 litros al volumen básico y un portabicicletas para dos bicis y con sistema antirrobo.

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Atención a los juegos de llantas de aleación que la marca ofrece con coste adicional, porque ambos redefinen la impronta deportiva del vehículo. Ambos son de 18 pulgadas, pero un luce una combinación de negro para el cuerpo y lacado brillante para la superficie, mientras el otro está acabado en un Jet Black que recomiendo si dotas al SUV de los emblemas oscurecidos.

Finalmente, una iluminación de acceso te da la bienvenida al reflejarse sobre el asfalto y, una vez en el habitáculo, destaco un juego de dos parasoles para el confort de los ocupantes traseros y unas alfombrillas premium disponibles tanto para conductor y acompañante como para quienes viajen atrás.