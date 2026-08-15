Las grandes ciudades españolas ingresaron mucho más de lo previsto con las multas de tráfico

Las nueve grandes ciudades españolas que disponen de dato de ingreso real (derechos reconocidos de cobro) superaron en 2025 su propia previsión presupuestaria de ingresos por multas de tráfico en un 22,7% de media.

En conjunto reconocieron 489,9 millones de euros frente a los 390,5 millones que habían consignado en sus presupuestos, un desfase agregado del 25,5%.

Además, ocho de las nueve cerraron el ejercicio por encima de lo previsto y una sola, Palma, se quedó por debajo, de acuerdo con los datos elaborados por Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, con la información proporcionada por los ayuntamientos en sus liquidaciones presupuestarias.

Los importes que recoge la entidad corresponden a derechos reconocidos, no a estimaciones ni a proyecciones. Los derechos reconocidos son los ingresos líquidos y ciertos que el ayuntamiento tiene derecho a cobrar a favor de su presupuesto una vez aprobada la liquidación correspondiente. Son, por tanto, cifras contables consolidadas por los propios consistorios, y que varían a lo largo del tiempo por la propia naturaleza de la tramitación de los expedientes administrativos por sanciones de circulación.

Madrid, el mayor desfase

Los datos presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid recogen a finales de julio de 2025 un ingreso por multas de 283.220.606 euros, frente a los 208.490.000 euros consignados en su presupuesto. La diferencia asciende a 74,7 millones de euros y un desfase del 35,8%, el mayor en términos absolutos de todas las ciudades analizadas.

El dato contrasta con la previsión para 2026, ejercicio en el que el Consistorio ha rebajado la partida hasta los 194,5 millones, un 6,7% menos que lo presupuestado en 2025 y muy por debajo de lo que finalmente recaudará en 2025.

Barcelona, por su parte, reconoció 64.984.024 euros frente a los 60.504.000 euros presupuestados, un 7,4% por encima de la previsión. Es la segunda ciudad por volumen absoluto de ingresos por sanciones de tráfico y una de las que presenta un desfase porcentual más contenido.

Mientras, Valencia reconoció 27.903.696 euros. La diferencia alcanza los 13,9 millones y un desfase del 99,3%, es decir, prácticamente el doble de lo previsto. Para 2026 el Ayuntamiento mantiene la misma previsión de 14 millones de euros, lo que sitúa de nuevo la estimación muy por debajo de lo que apuntan los datos históricos recientes.

Palma no alcanza la previsión

Palma es la única de las ciudades analizadas que no alcanzó su previsión presupuestaria. Reconoció 25.577.123 euros frente a los 32.610.000 euros consignados, un 21,6% por debajo y 7 millones de euros menos de lo aprobado. El Consistorio ha vuelto a consignar 32,6 millones por este concepto en 2026.

Mientras, Sevilla reconoció 24,1 millones de euros frente a los 22 millones presupuestados, un 9,5% por encima de la previsión, y Bilbao reconoció 23.100.159 euros, un 32% por encima de lo previsto. Es el tercer mayor desfase porcentual de todas las ciudades analizadas, solo por detrás de Valencia y Madrid.

De su lado, Málaga cerró el ejercicio con 20.306.748 euros reconocidos frente a los 17.152.820 euros presupuestados, un desfase del 18,4%.

Finalmente, Zaragoza registró 14,1 millones de euros de derechos reconocidos frente a los 12 millones de euros presupuestados, un 17,9% por encima de la previsión, y Murcia reconoció 6.557.483 euros frente a los 6.200.000 euros presupuestados, un 5,8% por encima. Es la ciudad que ajustó su previsión con mayor precisión de todas las analizadas.