Este híbrido francés le pone estilo coupé al segmento de los SUV compactos y, a pesar de su fecha de vencimiento, le sigue dando etiqueta Eco a miles de conductores españoles en 2026

No es el modelo de la marca más popular y es lógico, pues responde a un estilo que no suele corresponder a los denominados superventas. Sin embargo, con casi 1.200 conductores españoles que lo han comprado en 2026, demuestra que adeptos no le faltan, a pesar de estar despidiéndose de la línea de montaje. Me refiero al Renault Arkana, un SUV compacto que le pone la impronta coupé al segmento líder y entrega etiqueta Eco de la DGT sin excepción.

Renault Arkana E-Tech Engineered | Renault Media

Mil. Ese es el número clave, porque ha superado esa cifra de matriculaciones en el acumulado anual y porque promete esa cantidad de kilómetros de autonomía total cuando el depósito de combustible está lleno, siempre y cuando se trate de la motorización híbrida eléctrica de 145 CV: es la que combina el motor térmico con dos motores eléctricos y una batería de 230 voltios con capacidad de 1,2 kWh, con la cual permite conducir el 80 % del tiempo en modo todo eléctrico en ciudad mientras se recupera energía en los momentos de frenado y desaceleración.

Como alternativa, el Arkana también existe con arquitectura microhíbrida de 140 CV, que se compone de una batería de 12 voltios y 0,13 kWh. En este caso, el sistema eléctrico solo asiste al motor de combustión 1.3 en fases de aceleración y, a diferencia del full-hybrid –que reduce el consumo de gasolina hasta 4,7 litros cada 100 km recorridos–, homologa un consumo de 5,8 l/100 km.

Renault Arkana acabado Alpine | Renault

Renault Arkana, aún en stock

Al tratarse de un SUV coupé con silueta aerodinámica, la identidad deportiva se revela por fuera a primera vista, pero lo cierto es que su interior se presenta en sintonía, porque es el carácter que intenta transmitir en la cabina en líneas generales volante, asientos y una consola con pantalla central orientada al conductor. Esto lo manifiesta independientemente del acabado, aunque es la variante esprit Alpine la que, con tapicería y costuras exclusivas, le da al coche el toque extra de personalidad.

En comparación con rivales directos como el Peugeot 408, este Renault no supo sacar ventaja en cuanto a versiones deportivas –el de la firma del león tiene lo suyo en los acabados GT–, pero sí en propulsión híbrida autorrecargable, ya que sí ha ofrecido tanto sistema híbrido ligero como HEV, mientras el Peugeot carece de este último. A la espera de su despedida definitiva del stock, un Arkana full-hybrid en variante estándar –la techno– se anuncia en algo más de 26.000 euros si lo financias, mientras el precio asciende a 28.680 euros si se viste de Alpine bajo la misma condición de pago.