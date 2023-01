El Honda Jazz se renueva: urbano, coqueto y con etiqueta ECO

El mercado de automóviles nuevos hace tiempo que viró ya hacia una movilidad más equilibrada, más ecológica y respetuosa con el medio ambiente. De hecho, en la actualidad todos los fabricantes de automóviles cuentan con modelos en los que la electrificación ha cobrado un gran protagonismo, algo que es lógico si tenemos en cuenta que se trata de una manera fácil y efectiva de reducir las emisiones contaminantes de sus nuevos lanzamientos.

Otros fabricantes llevan ya décadas trabajando en esa dirección. Es el caso de marcas como Toyota u Honda, fabricantes que ofrecen tecnología eléctrica en sus coches desde hace muchos años con modelos como el Toyota Prius o el Honda Insight, dos auténticos pioneros cuya tecnología ha seguido evolucionando con el paso del tiempo hasta llegar a la actualidad. Centrándonos en Honda, en la actualidad cuenta con una gama en la que la electrificación es la principal protagonista, con modelos híbridos en todos los segmentos en los que milita e, incluso, con modelos 100% eléctricos como el Honda e.

El Honda Jazz es un pequeño urbano con corte monovolumen que en su actual generación ha acogido la electrificación de manera definitiva, dando lugar a uno de los urbanitas más polivalentes y a la vez eficientes del mercado, con un consumo homologado que apenas supera los 4 litros/100 km. Lanzado en 2020, ahora la firma japonesa le inyecta "vitamina" en forma de actualización con la que afrontar con garantías la segunda parte de su vida comercial.

Honda Jazz 2023 | Honda

Así es el renovado Honda Jazz

El Honda Jazz 2023, del que se podrán efectuar pedidos en las próximas semanas, llega con un aspecto exterior actualizado gracias a nuevos paragolpes, nuevas llantas y nuevos grupos ópticos. Son novedad también algunas opciones cromáticas para la carrocería, que gana empaque especialmente si escogemos la nueva terminación denominada Advance Sport, que centra su propuesta en dotar al urbano nipón de una estética más deportiva y dinámica.

En el interior son nuevos algunos revestimientos y algunos detalles de equipamiento, como una cámara frontal de mayor resolución o un sistema de control de crucero en atascos capaz de funcionar ahora desde parado. A nivel de modularidad y espacio no hay cambios, de manera que el Jazz sigue siendo uno de los modelos más capaces del segmento.

Por otro lado, donde sí hay cambios es en el sistema de impulsión, un sistema híbrido completo no enchufable que hasta la fecha ofrecía 109 CV pero que a partir de ahora pasará a ofrecer 122 CV. La marca ha anunciado una mejora en las prestaciones que no ha cuantificado, aunque sí ha puntualizado que el valor de consumo no se ha visto modificado, de manera que el Honda Jazz 2023 podrá seguir presumiendo de ser uno de los modelos a la venta con menor nivel de consumo y emisiones contaminantes.