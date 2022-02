Los híbridos enchufables están en el punto de mira de Europa: quieren endurecer las pruebas de emisiones para ellos

Más información El coche de hidrógeno tiene un mañana: Europa exige un surtidor cada 150 kilómetros

El consumo y las emisiones son dos características que siempre generan conversación cuando se trata de coches híbridos enchufables. La razón reside en el uso que muchos conductores hacen de estos modelos: los adquieren motivados por la pegatina Cero que lucen en su luna delantera, pero pocas veces hacen uso de su autonomía eléctrica que suele superar los 40 o 50 kilómetros sin problema. Siendo así, se transforman en vehículos de combustión que, a veces, contaminan más que uno de gasolina o diésel. Algo que tendría los días contados puesto que la Unión Europea quiere endurecer las pruebas de emisiones para los PHEV.

Automotive News recoge el testimonio de un funcionario de la Comisión Europea que desvela la actual discusión sobre una enmienda que se aplicaría al protocolo WLTP, pero no ha dado más detalles. Si prospera pasaría a ser debatida en un grupo de trabajo donde estarían todas las partes interesadas (industria, gobiernos y asociaciones de consumidores) para poder tomar una decisión este mismo 2022.

Peugeot 3008 híbrido enchufable | Peugeot

El estudio del ICCT

Cabe recordar que el International Council on Clean Transportation ha analizado los datos de las emisiones reales de más de 100.000 modelos PHEV. Sus conclusiones apuntan que el Ciclo WLTP no refleja la realidad de estos vehículos ya que dependen de su motor de combustión, aproximadamente, el doble de lo que muestran las cifras reales. Añaden, además, que se cargan con poca frecuencia y que tienen una autonomía más reducida que la prometida.

Terminar con el debate

La reforma de Europa buscaría endurecer las pruebas que el Ciclo WLTP realiza con los híbridos enchufables. Podría ser una realidad en 2025 e involucrar a los medidores de consumo, dispositivos que monitorean el consumo de combustible y lo almacena durante toda la vida útil del vehículo. Son obligatorios en todos los coches nuevos de primera matriculación desde 2021.

Volkswagen híbrido enchufable | Agencias

Modificar las pruebas terminaría con el debate sobre el consumo y las de los híbridos enchufables en el mundo real ya que ayudaría a comprobar si son tan ecológicos como aseguran: de no ser así, lo lógico es que no compartan clasificación ambiental con los vehículos que son completamente eléctricos. Se comprobaría, al mismo tiempo, cuántos de estos modelos dependen exclusivamente de su motor de combustión interna para funcionar (y no de su batería eléctrica) y las cifras reales de su rango de autonomía.

El nivel de emisiones en Europa

Con este cambio, los fabricantes se enfrentarían a un nuevo escenario para cumplir con los objetivos de emisiones de la Unión Europea y evitar las considerables multas por superarlos. Son muchos los que venden casi tantos híbridos enchufables como eléctricos y tendrían que incrementar la cota de mercado de los segundos para no saltarse la normativa.