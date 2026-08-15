El Hyundai Ioniq 9 estrena un nuevo acabado que lleva el negro a otro nivel

Hyundai amplía la gama del Ioniq 9 con el nuevo acabado Calligraphy Black Ink, con una combinación de elementos de diseño exterior e interior negro entre los que se incluye un emblema delantero Hyundai negro mate, llantas de aleación Calligraphy Black Ink de 21 pulgadas exclusivas del modelo y adorno trasero negro brillante.

Además, el Interior premium cuenta con asientos de cuero Nappa negro, volante forrado en cuero puro negro y acabado en salpicadero de aluminio real acabado en negro. Dichos elementos "realzan su aspecto llamativo y mantienen la sensación lujosa, los amplios niveles de equipamiento y la experiencia de conducción sofisticada", tal y como ha resaltado la marca coreana.7

"El resultado es un diseño refinado que logra una presencia visual más fuerte mediante detalles sutiles en lugar de una complejidad innecesaria", ha resumido Hyundai. Reflejando su carácter distintivo, Calligraphy Black Ink está disponible en solo dos colores exteriores: Serenity White Pearl y Abyss Black Pearl.

El nuevo Ioniq 9 Calligraphy Black Ink se presentará en los mercados europeos de acuerdo con los calendarios regionales de lanzamiento. Los detalles de precios y disponibilidad serán anunciados por las respectivas empresas locales de Hyundai más cerca del lanzamiento.