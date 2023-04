Hay una nueva señal y debes saber qué significa para evitar una multa de 200 euros

El sector automovilístico está en un constante cambio, y ello deriva en contextos que deben adaptarse a ese cambio. Uno de ellos es, lógicamente, el legislativo, que a su vez también marca la adaptación que deben afrontar los fabricantes, y, aunque ello derive en coches más seguros, también en coches más rápidos y potentes, lo que da lugar al nacimiento de nuevas señales como las líneas de borde quebradas.

Y aunque para alguien que se esté sacando el carnet no van a ser nuevas, sí que lo serán para muchos conductores que no han estado al tanto de su creación. Ignorar el significado de estas no solo puede acarrear una sanción de 200 euros, sino también un atropello.

líneas quebradas nueva señal | RACE

Así son las líneas de borde quebradas, la nueva señalización que debes conocer

Teniendo en cuenta que sobrepasar la velocidad es una tónica, por desgracia, habitual -casi la mitad de los españoles reconocen hacerlo-, son necesarias medidas que lo eviten, especialmente en zonas urbanas donde encontraremos infinidad de pasos de cebra o zonas escolares. Así, las líneas de borde quebradas buscan alertar y advertir al conductor de que debe aminorar la velocidad.

Y ya son varios los ayuntamientos los que han decidido aplicar esta medida, siendo uno de ellos el de Alcobendas. Aunque lo cierto es que la DGT estuvo haciendo pruebas en el mes de septiembre del año pasado, concretamente en la nacional 122, carretera que conecta Valladolid y Zaragoza.

Se trata de dos líneas paralelas situadas a cada lado del carril que hacen forma de zigzag, forma que ya se ha visto para otras señalizaciones -como las de carga y descarga- pero pintadas en blanco. Estas se sitúan justo antes de zonas vulnerables para peatones, como pasos de cebra, zonas escolares o residencias de ancianos, y lo que pretenden hacer es avisar al conductor de ello y de la extrema e imperiosa necesidad de aminorar la velocidad al entrar.

Y de no respetarla podemos provocar un atropello además de enfrentarnos a una multa de 200 euros que conlleva no respetar una señalización de tráfico o una que lleve a cabo un agente de la ley.