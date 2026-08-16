El coche eléctrico más vendido de China ya está en Europa y cuesta menos de 20.000 euros: ahora Geely va a por BYD y Renault

Durante años hemos escuchado que el coche eléctrico realmente asequible estaba a punto de llegar. Ahora esa barrera psicológica de los 20.000 euros empieza a resquebrajarse. Y uno de los responsables llega, cómo no, desde China. Se llama Geely E2, acaba de abrir sus pedidos en Europa y parte temporalmente de apenas 19.490 euros.

Pero su precio no es lo único interesante. Detrás del E2 está el Geely Xingyuan, uno de los grandes fenómenos comerciales del mercado chino. Durante el primer semestre de 2026 acumuló 194.159 unidades vendidas y fue el modelo más vendido de Geely en su mercado doméstico. Ahora la compañía quiere comprobar si puede repetir la fórmula en Europa.

Geely E2 | Geely

No es otro eléctrico chino barato: en China ya ha demostrado que funciona

El desembarco europeo ha comenzado en Bélgica, donde Geely ha anunciado un precio promocional de 19.490 euros. Conviene detenerse en ese detalle: su tarifa habitual será de 21.490 euros y los 2.000 euros restantes corresponden a una promoción de lanzamiento cuya duración todavía no se ha concretado. Las primeras entregas están previstas para septiembre.

Aun así, el movimiento resulta especialmente interesante porque coloca otro eléctrico relativamente completo alrededor de esa frontera de 20.000 euros que hasta hace muy poco parecía reservada a coches mucho más pequeños y modestos.

Y el E2 no es precisamente diminuto. Mide 4,14 metros de longitud, 1,81 metros de anchura y 1,58 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,65 metros. Es decir, hablamos de un coche perfectamente utilizable como vehículo principal para muchas familias, y no simplemente de un segundo coche pensado para recorrer la ciudad.

La capacidad de carga refuerza esa idea: dispone de un maletero trasero de 375 litros y añade otro compartimento delantero de 70 litros bajo el capó. En total, 445 litros de espacios de carga si sumamos ambos compartimentos.

Geely E2 | Geely

Hasta 345 kilómetros y una dotación que sorprende por su precio

Geely ofrecerá el E2 europeo en tres acabados denominados Pro, Max y Ultra. El modelo de acceso utiliza una batería de 35 kWh y homologa hasta 252 kilómetros de autonomía WLTP, mientras que las versiones superiores reciben una batería de 47 kWh y elevan la cifra hasta los 345 kilómetros WLTP.

También hay algunos detalles poco habituales en un eléctrico de este precio. Entre su equipamiento se anuncian asientos calefactados, una enorme pantalla multimedia de 14,6 pulgadas, siete airbags y suspensión trasera multibrazo. Todo ello en un automóvil cuyo peso se mantiene entre 1.290 y 1.365 kg dependiendo de la versión.

En otros mercados el modelo utiliza un motor eléctrico trasero de 85 kW, equivalentes a unos 116 CV, aunque Geely todavía no ha confirmado oficialmente las especificaciones definitivas de potencia para todas las versiones europeas.

Geely E2 | Geely

El verdadero problema para Europa empieza cuando estos coches bajan de 20.000 euros

Más que preguntarnos si el Geely E2 es mejor o peor que un rival concreto, su llegada deja una imagen mucho más interesante: la guerra del eléctrico asequible ya se está librando alrededor de los 20.000 euros.

En Bélgica, el E2 promocional de 19.490 euros queda por debajo de los 20.475 euros anunciados allí para el BYD Dolphin Surf y muy lejos de los 24.900 euros de partida del Renault 5.

En España la comparación sería diferente. BYD ha llegado a ofrecer el Dolphin Surf Active con un PVPR al contado de 18.780 euros, además de precios todavía inferiores al incluir financiación, promociones y ayudas. Por tanto, todavía tendremos que esperar para conocer cómo posicionará Geely al E2 si finalmente lo incorpora a su gama española.

Geely ya comercializa oficialmente coches en nuestro país, por lo que su llegada no sería precisamente descabellada. Y si consigue trasladar a España una tarifa cercana a esos 20.000 euros, el E2 llegará con argumentos bastante más contundentes que simplemente ser otro coche chino barato: espacio de compacto, hasta 345 kilómetros de autonomía y el respaldo de un modelo que ya ha demostrado ser un éxito masivo en China.

Quizás sea precisamente eso lo más significativo. El eléctrico barato que llevábamos años esperando no parece que vaya a llegar de la mano de un único fabricante. Está empezando a convertirse en una auténtica guerra de precios.