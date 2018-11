6 grandes razones para pasar del diésel y comprar un coche GLP

Estás pensando cambiar de coche y de repente te surgen dudas sobre qué tipo de combustible elegir. Quieres una opción económica en el coste por kilómetro recorrido y crees que si te decantas por la gasolina, la opción que más combustible consume, con los kilómetros que recorres al año gastarás mucho más en la gasolinera. Descartas los híbridos enchufables y los eléctricos eléctricos porque, de momento, eres reticente a esta tecnología.

Definitivamente quieres un diésel, que es una alternativa más económica que las anteriores, pero el futuro pinta cada vez peor y no sabes si cuando toque venderlo dentro de unos años habrá alguien que lo quiera comprar, al menos a un precio razonable para ti. Además, ya no puedes circular en el centro de algunas ciudades como Barcelona o Madrid. Entonces, ¿qué combustible elegir?

La respuesta quizá esté en el GLP. El Gas Licuado de Petróleo es un combustible alternativo formando normalmente por una mezcla de butano y propano. En los coches se almacena a altísima presión y en estado líquido, y es una opción cada vez más demandada para alimentar el motor del coche gracias a las ventajas que presenta.

1. Menor coste por km recorrido

Aunque el consumo de un coche de GLP es similar al de su equivalente de gasolina, el menor precio del gas licuado hace que el coste por kilómetro sea tan barato o incluso más que el diésel. Este menor precio se debe a que el gravamen aplicado al GLP es mucho menor que en la gasolina y el diésel, es decir: el precio final que paga el consumidor no tiene tantos impuestos. Además, es más barato producir GLP que diésel o gasolina.

2. Menos emisiones contaminantes y Etiqueta ECO

El GLP es considerablemente menos contaminante que los combustibles convencionales. Los famosos óxidos de nitrógeno (NOx), el punto más negro de los coches de gasóleo, se reducen hasta un 80% en los coches de autogás respecto a los diésel. Pero no sólo eso: también se reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2) un 10% aproximadamente, de monóxido de carbono (CO) hasta un 30%, así como de partículas y dióxido de azufre. No sólo estaremos teniendo más consideración para con el medioambiente, sino que disfrutaremos de la etiqueta medioambiental ECO.

3. Puedes usar el carril VAO

Consecuencia de lo anterior, los vehículos impulsados por gas licuado de petróleo disfrutan de ventajas significativas. Una de ellas es poder usar el carril VAO (alta ocupación) incluso aunque no viaje el mínimo exigido de pasajeros, por lo que podremos evitar así congestiones de tráfico.

4. Circular cuando los diésel lo tienen prohibido

Además, gracias a la etiqueta ECO también pueden circular en escenarios de alta contaminación en los que se prohíbe, o se restringe parcialmente, la circulación de los coches convencionales. También pueden acceder a la zona de bajas emisiones en el núcleo central de ciudades como Madrid o Barcelona.

5. No pagas impuesto de matriculación

A la hora de comprar un diésel, deberás pagar el impuesto de matriculación: entre un 4,75% y un 14,75% del precio base del coche dependiendo de las emisiones de CO2 que homologue. En cambio, por curiosos designios legales, los coches GLP no pagan en ningún caso gracias a la etiqueta ECO.

Además, dependiendo de la ciudad también puedes beneficiarte de exenciones parciales en el impuesto de circulación y no pagarás por aparcar en zonas de estacionamiento regulado.

6. Menos averías = menos coste de mantenimiento

El mantenimiento de un coche de GLP es más económico ya que es menos propenso a sufrir averías. Además, el motor dura más debido al menor desgaste de los componentes.