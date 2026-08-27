Con 2,5 millones de personas en paro, España sigue sin encontrar camioneros y Europa los quiere traer de Marruecos y Egipto

Puede parecer una paradoja. En España hay empresas buscando conductores, autoescuelas con listas de espera y un déficit que algunas estimaciones sitúan entre 20.000 y 30.000 camioneros. Sin embargo, Europa ya ha comenzado a mirar más allá de sus fronteras para encontrar a los profesionales que necesita.

La Unión Europea está apoyando un proyecto que pretende formar a 600 conductores profesionales en Marruecos y Egipto. De ellos, 200 podrán incorporarse posteriormente a procesos de contratación en países comunitarios. No llegarán de momento a España, pero el verdadero interés del programa está precisamente en otra cuestión: crear un modelo que pueda repetirse en otros países europeos.

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Europa empieza a buscar fuera los camioneros que no encuentra dentro

El programa se llama Skilled Driver Mobility for Europe II (SDM4EU II) y se desarrollará entre 2026 y 2028. Su objetivo no consiste simplemente en contratar trabajadores extranjeros, sino en crear dos corredores laborales organizados en los que los candidatos reciban formación técnica y lingüística antes de incorporarse al mercado europeo.

Los conductores seleccionados en Marruecos serán conectados con empresas de Italia, mientras que los procedentes de Egipto tendrán como destino Rumanía. El proyecto incluye selección, formación, certificación, búsqueda de empresas, movilidad legal y acompañamiento durante la integración laboral.

Además, uno de los puntos importantes es que los conductores procedentes de terceros países deberán cumplir los requisitos europeos y nacionales de capacitación y seguridad. Las empresas también tendrán que aplicarles las mismas condiciones laborales y sociales exigidas para los trabajadores comunitarios.

camión carretera | EP

España tiene exactamente el problema que Europa intenta solucionar

Aunque España no forma parte de esos dos primeros corredores, resulta difícil no mirar hacia nuestro país. España ya intenta facilitar la incorporación de camioneros extranjeros mediante el canje de permisos y el sector lleva años alertando de que faltan decenas de miles de profesionales.

El problema tampoco parece coyuntural. En 2024 había en España algo más de 830.000 personas con permiso C+E, necesario para conducir determinados camiones articulados y tráileres, pero aproximadamente la mitad superaba ya los 50 años. Es decir, una parte considerable de los conductores actuales se acercará a la jubilación durante los próximos años.

Y eso sucede mientras las empresas siguen necesitando trabajadores. De hecho, la escasez de camioneros en España lleva años empujando al sector a buscar nuevos profesionales.

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El problema no es que no existan puestos de trabajo

Ahí está precisamente la gran contradicción. No faltan empleos, faltan personas dispuestas o preparadas para ocuparlos. Las largas jornadas, el tiempo lejos de casa, el coste de obtener los permisos profesionales y la dificultad para conciliar han complicado durante años el relevo generacional.

Según datos publicados por laSexta, solo alrededor del 10% de los camioneros españoles tiene menos de 30 años, mientras que el sector mantiene una edad media elevada. A eso se suma que el transporte por carretera continúa siendo fundamental para mover mercancías en España.

Por eso el proyecto de Marruecos y Egipto puede ser bastante más importante de lo que sugieren sus 200 primeras contrataciones. La propia IRU reconoce que una de sus finalidades es crear un modelo de movilidad laboral que pueda reproducirse en futuros corredores entre la UE y terceros países.

De funcionar, el experimento italiano y rumano podría convertirse en la plantilla de una solución mucho mayor: buscar fuera de Europa a los conductores que el mercado laboral europeo, incluido el español, cada vez tiene más dificultades para encontrar dentro.