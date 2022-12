¿Frío o calor? La gran duda de los conductores cuando se empaña el cristal del coche

Seguro que en más de una ocasión te has subido en tu coche y te has encontrado con el cristal empañado. La acción inmediata es accionar el botón para desempañar y dejar que este actúe, pero tal vez encontrándonos con un resultado negativo o con una acción de este demasiado lenta, algo que se puede deber a que estés usando la temperatura errónea. Es por ello que hoy os resolvemos qué es mejor, si usar aire frío o caliente para desempañar.

Además, también vamos a aprovechar para ofreceros una serie de trucos en caso de que el aire acondicionado o climatización falle. De esta forma, podremos asegurarnos de tener siempre la máxima visibilidad, ya que de lo contrario podríamos sufrir un accidente nosotros solos o involucrando a otros conductores.

Cristales empañados | motor.atresmedia.com

Sea como fuere, lo más recomendable es usar aire caliente para combatir a la condensación que se produce por la fuerte diferencia de temperaturas y el exterior del coche. De esta manera, accionar el botón para desempañar de la mano de una temperatura elevada es lo más eficaz, así como activar la luneta térmica para eliminar el empañamiento del cristal posterior.

Aunque bien es cierto que el aire frío no es negativo y terminará desempañando los cristales, con una baja temperatura el proceso será mucho más lento aunque no negativo. Sin embargo, sí que existen una serie de acciones que son totalmente contradictorias y nada recomendables.

Y es que entre estas nos encontramos con intentar limpiar el cristal con la mano, un trapo o una prenda de ropa cuando está empañado. Esto no debemos hacerlo debido a que, además de ser poco eficaz, lo único que conseguiremos será esparcir la suciedad por el propio cristal, ya sea la que había en este o la que hubiese en el elemento usado para intentar “limpiarlo”. Por otra parte, esto nos obliga a apartar una mano del volante mientras conducimos, situación que no deberíamos permitir que se diese bajo ningún concepto.

¿Qué debo hacer si no me funciona el aire acondicionado o climatización para desempañar?

Pero vamos con el punto que puede ser no solo el más interesante, sino también el más crucial: qué hacer para desempañar el cristal correctamente si no me funciona la climatización o el aire acondicionado. El primer truco consiste en abrir ligeramente las ventanillas del coche para eliminar esa diferencia de temperatura. Y, en caso de que no sea muy rápido o eficaz, siempre podemos ayudarnos de una bayeta limpia y frotar con agua y jabón para después secarlo con otra bayeta limpia.

Otra opción interesante es tener siempre a mano -especialmente en invierno- productos anti-vaho que, aplicándolos, conseguiremos evitar esta situación. Y también es posible recurrir a trucos caseros y menos rudimentarios como llenar un calcetín con gel desecante y colocarlo sobre el salpicadero.

