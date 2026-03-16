Fin a los rumores: Porsche sí electrificará una de sus gamas más populares

Ha saltado una gran sorpresa en la industria del automóvil. Todas las noticias hacían presagiar que la gama 718 de Porsche no sería eléctrica, al menos durante los próximos años. Una decisión de la marca alemana debido a algunos problemas con la producción del modelo. No obstante, acaba de confirmarse un giro de los acontecimientos.

Durante 2025, Porsche se encontró con grandes problemas para abastecerse de células de batería de alto rendimiento que, además, se recrudecieron por la clausura del mayor proveedor de batería de la marca, Northvolt. Junto a los altos costes de producción y la baja demanda de sus modelos eléctricos, provocaba que se disparasen los rumores de que Porsche sacrificaría la producción del 718 eléctrico.

Porsche 718 Cayman Style Edition | Porsche

Fecha de lanzamiento

El Director Ejecutivo de Porsche Australia, Daniel Schmollinger, ha afirmado que “ya tuve la oportunidad de conductir el 718 eléctrico y fue realmente increíble, pero no podemos decir cuándo será lanzado”. No sabemos si se refiere a su versión Boxter o Cayman, pero en sus palabras queda claro que el 718 eléctrico existe y llegará al mercado.

Además de la duda sobre la posible fecha de lanzamiento, existe otra incertidumbre importante, si el nuevo 718 tendrá solo motorización eléctrica o también se integrarán propulsiones de combustión o híbridas. El propio Schmollinger no desmiente ninguna de las posibilidades, todas las alternativas del abanico son aptas.

Según Schmollinger, “aún es muy pronto y no podemos especular. No hubo ningún anuncio oficial. Estamos evaluando constantemente dónde están las oportunidades. Ellas existen, pero no hay nada que pueda comunicar en este momento”. Tras los pésimos resultados de Porsche en 2025, la marca alemana no está para dar pasos en falso.

Porsche 718 | Porsche

No perder el espíritu

Desde que nació en 2016, el Porsche 718 ha logrado una generosa cuota de mercado entre los modelos de alta gama. Cumplida una década, cuando parecía sentenciado a morir, las palabras de Schmollinger resucitan las ilusiones por este coche. Sin embargo, el reto para electrificarlo es muy profundo porque los clientes pedirán que la marca alemana mantenga las cualidades deportivas, ligeras y cómodas tradicionales del 718.

Porsche necesitará agitar el mercado para recuperar su posición entre los coches de alta gama, donde los modelos chinos han ganado terreno con un equipamiento lujoso, buena mecánica y un precio ultracompetitivo. El Porsche 718 deberá demostrar cuál es la ambición del fabricante sobre los próximos años de la electrificación.