No lo extrañes más: este Audi TT es el más evolucionado de la primera generación, se vende como nuevo y puede ser tuyo por menos de 25.000 euros

Sí, encontrarás unidades de ocasión por menos, pero Ewagen se ha convertido en un referente a la hora de salvar unidades en perfecto estado como ya hemos visto en entregas anteriores.

Salido de un concesionario que promueve unidades usadas no solo en condiciones inmaculadas, sino en situación de colección y altísimo grado de originalidad, hace ver a este Audi TT de primera generación de otra manera, hace que lo consideremos cuando en otras plataformas de compra y venta encuentras ejemplares de generaciones avanzadas por el mismo precio.

Audi TT | ewagen

Les presento este Audi TT Coupé 8N que fue matriculado en 2006 y que, al margen de circunstanciales visitas al taller oficial de la marca alemana en las que se registran un cambio de batería, un cambio de correa de distribución, uno de filtro de aire, otro de líquido de freno y uno de bomba de agua a lo largo de 20 años, completa su historial con las ITV correspondientes y unos 37.300 kilómetros acumulados que simbolizan el estado en que se encuentra.

Una combinación de acabados pocas veces vista en este Audi TT Coupé 2006

Un coupé "absolutamente nuevo", según palabras del concesionario con sede en Madrid. Un requisito que se aplica a casi todos los coches que publica. Este TT no es la excepción y se vende con sus piezas y componentes "sin el más mínimo desperfecto y/o signo de desgaste".

Audi TT | ewagen

Entre ellos, una pintura original de fábrica que marca la diferencia por su singular tonalidad "moroblau", que no solo destaca por su estado de concurso, sino que dialoga con un acabado interior en cuero beige que da como resultado una combinación pocas veces vista en el modelo.

¿Qué ves cuando ves a este Audi TT Coupé? Además del atinado contraste entre acabados, allí tienes unas llantas de aleación de 17 pulgadas, unos retrovisores laterales eléctricos y calefactables, unas luces antiniebla traseras, unos asientos deportivos con regulación de altura, un volante de cuero con columna de dirección regulable en altura y profundidad, un pomo de palanca en cuero y funciones de época como la dirección asistida, el control de estabilidad, el cierre centralizado con mando, los elevalunas eléctricos y el climatizador bizona.

Audi TT | ewagen

El modelo más evolucionado de la primera generación

La mecánica goza también un perfecto estado. Es el motor de de cuatro en línea 1.8 turbo con cinco válvulas por cilindro, conectado a la caja manual de cinco velocidades, el que encuentras cuando levantas el capó. El anclaje fundamental para que no extrañes al Audi TT tras su retiro de la producción, para que te apropies, a cambio de los 24.500 euros que pide la casa, de un TT de primera generación como salido de fábrica y perteneciente al facelift previo al final de serie, con todo lo que eso significa.