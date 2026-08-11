Consejos imprescindibles de la DGT para desplazarse el día del eclipse si no queremos tener problemas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que planifiquen el viaje, escalonen el regreso y extremen la precaución al volante con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, que podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas de totalidad.

Así lo ha indicado el departamento que dirige Pere Navarro, que considera el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y ha diseñado un plan específico que contempla la monitorización continua de la circulación desde los Centros de Gestión de Tráfico, con el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos para supervisar la evolución de la circulación desde el aire y transmitir imágenes a los centros de control.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación para "canalizar los desplazamientos, evitar estacionamientos peligrosos en arcenes y accesos, ordenar el tráfico cuando sea necesario y facilitar el paso de los servicios de emergencia". También se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los puntos de mayor concentración.

Asimismo, podrán establecerse medidas puntuales de regulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo. Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores.

El eclipse podrá observarse desde todo el territorio nacional, pero solo será visible en su totalidad en 36 provincias situadas en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

En este contexto, la Dirección General de Tráfico ha emitido un conjunto de recomendaciones para garantizar la seguridad vial durante la observación del eclipse. Así, señala que "si el eclipse puede observarse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o desde un municipio próximo, es recomendable evitar desplazamientos largos".

El organismo ha insistido en la importancia de planificar con antelación cualquier viaje necesario. "Cuando sea posible, es aconsejable utilizar el transporte público", ha indicado, para después recomendar consultar el estado de las carreteras y las previsiones meteorológicas antes de iniciar el recorrido.

La DGT ha subrayado la necesidad de elegir lugares adecuados para la observación, indicando que "las comunidades autónomas han comunicado más de 360 puntos de observación segura" y advirtiendo que "es preferible evitar carreteras secundarias o espacios con una capacidad limitada que puedan saturarse más fácilmente ante una llegada masiva de vehículos".

El organismo ha recordado la "prohibición absoluta" respecto a las detenciones durante la conducción, enfatizando que "para observar el fenómeno es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar únicamente en puntos habilitados o en aquellos en los que esté permitido hacerlo", además de advertir sobre la necesidad de "extremar la atención al volante" durante el eclipse.

Finalmente, la DGT ha hecho hincapié en la importancia de planificar el regreso y ha señalado que "el éxito del viaje no es llegar rápido, sino regresar sin incidentes". Ha recomendado "permanecer un tiempo en el lugar de observación antes de iniciar el viaje de vuelta" para evitar retenciones masivas en las carreteras.