Este gran SUV alemán es más barato que su rival de Kia, con 7 plazas, etiqueta ECO y gran maletero

Una realidad le marca el pulso a este SUV mediano en el mercado español. A diferencia de rivales de su segmento como el BYD Seal U y el Mercedes Benz GLC –ambos acumulando más de 7.000 entregas en el 2026–, no es un vehículo superventas, aunque sí reúne adeptos, promediando unas 150 matriculaciones por mes en el país. Esto lo consigue, entre otros recursos, ofreciendo etiqueta Eco y un interior de hasta siete plazas.

Podemos definir al Volkswagen Tayron como un D-SUV multipropulsión, porque en los acabados superiores permite seleccionar no solo mecánica microhíbrida, sino también motores de gasolina, diésel e incluso un sistema híbrido enchufable que le garantiza la etiqueta Cero. Ahora bien, en el denominado Family las opciones se reducen a dos: el 2.0 TDI y el 1.5 eTSI, ideal para las Zonas de Bajas Emisiones.

Volkswagen Tayron | Volkswagen

Y es en esta versión donde recala el sentido y la esencia del que consideramos un Tiguan extendido, porque es la que te da esa fila extra que, con dos butacas con respaldos divididos y 920 milímetros de espacio entre los asientos y el techo –suficiente para niños o personas de baja estatura–, apunta a familias numerosas.

Siete plazas y maletero de utilitario

Sí, resignas los 885 litros mínimos con que sale de fábrica cuando lleva solo cinco plazas –compensas abatiendo la fila extra y recuperando parte del volumen de carga, alcanzando hasta 850 litros–, pero lo interesante se lee en la comparativa con otros rivales de su categoría.

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Mientras referentes del segmento como el Kia Sorento y el Renault Espace lejos están de llegar a los 200 litros de maletero con los siete asientos en posición, este SUV alemán parte de unos 345 litros bajo la misma condición.

El resultado es un vehículo de casi 4,80 metros de longitud que logra el espacio trasero propio de un utilitario mientras aprovecha la habitabilidad máxima de su configuración, que conduce con la etiqueta medioambiental correspondiente a la mecánica MHEV –con la que homologa un consumo en ciclo de velocidad combinado de 6,3 litros cada 100 kilómetros– y que, como parte del paquete de siete plazas de serie, agrega una necesaria barra estabilizadora trasera y un piso de maletero con plataforma plana sin coste adicional.

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Y puede que, promediando los 45.000 euros sujeto a financiación, el Volkswagen Tayron no resulte el más accesible si lo comparamos con el mencionado SUV de la marca del rombo, aunque sí se presenta más barato que su rival surcoreano y, por sobre todas las cosas, transita su ciclo comercial como un referente en la relación entre interior para siete ocupantes y volumen de carga.