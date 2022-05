Estos son los papeles obligatorios para tu próximo viaje en autocaravana: ¿los tienes todos?

Con el verano a la vuelta de la esquina son muchos los que ya están preparando sus vacaciones y, una vez más, viajar 'con la casa a cuestas' volverá a ser la opción elegida por buena parte de los españoles. Las campers, las caravanas y las autocaravanas siguen estando de moda tanto para viajes nacionales como internacionales: ¿tienes todos los papeles obligatorios?

Con la ley sobre la mesa, las campers y las autocaravanas se ubican bajo el paraguas de los vehículos comerciales porque usan la misma plataforma y por peso. Las caravanas, no obstante, se clasifican dentro del grupo de los remolques. ¿Qué efectos tiene esto sobre su documentación? Lo cierto es que ninguno: vas a necesitar los mismos papeles que para tu coche… menos cuando los kilos de tu vehículo de ocio digan lo contrario.

Permiso de conducir y de circulación

Su presencia es lógica, pero nunca está de más recordar que a la hora de ponernos al volante de un camper o de una autocaravana o a la hora de anclar una caravana a nuestro coche es imperativo hacerlo con el carnet de conducir y con el permiso de circulación del propio vehículo. Podemos llevarlo en formato físico o en la aplicación MiDGT y recuerda, además, que mientras no supere las 3,5 toneladas bastará con el permiso B.

La ITV

¿Es obligatorio llevar la documentación de la ITV? Sí, siempre que tu camper, caravana o autocaravana haya tenido que superarla. Estos son los plazos:

Campers y autocaravanas: su periodicidad es la misma que la de un coche. La primera se pasa a los cuatro años, desde entonces y hasta que cumplen diez deben superarla bianualmente y a partir de entonces, cada año.

su periodicidad es la misma que la de un coche. La primera se pasa a los cuatro años, desde entonces y hasta que cumplen diez deben superarla bianualmente y a partir de entonces, cada año. Caravana: si pesa más de 750 kilos tendrá que pasarla por primera vez a los seis años y, después, cada dos años. Si pesa menos, este trámite no es obligatorio.

El seguro

Desde 2008 no es obligatorio llevar la póliza o el seguro que justifica su pago. No obstante, si vamos a viajar a un país que no está en la Unión Europea o que no forma parte de esta lista (Andorra, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) tendremos que llevar la Carta Verde: se trata de un documento que demuestra que tenemos el seguro obligatorio de responsabilidad civil y que te facilitará tu aseguradora.

Carnet internacional

Al hilo del punto anterior, si con tu próximo viaje en camper, caravana o autocaravana vas a traspasar las fronteras nacionales puede que necesites el Carnet Internacional: cuesta 10,30 euros, puedes pedirlo de forma telemática o presencial, sólo necesitarás una foto de carnet y su validez es de doce meses. Si tu destino está dentro de la UE, del Espacio Económico Europeo o es un país con el que España tienen un tratado bilateral, en principio, no será necesario y podrás conducir con el habitual aunque, eso sí, no olvides llevarlo en formato físico.

