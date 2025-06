DESCUBRE CÓMO PROTEGERTE

¿Qué hace que un coche sea "seguro"? Explicado fácil

Comprar un coche seguro no debería ser un misterio, pero las marcas se empeñan en llenarnos la cabeza con siglas raras y conceptos técnicos. Al final, lo que importa de verdad son tres cosas básicas: que no te mates si chocas, que el coche te ayude a no chocar, y que si pasa algo malo, tengas tiempo de reaccionar.