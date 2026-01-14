Estos son los coches que más han pasado por el taller en 2025 en España

Si quieres saber cuáles coches te pueden dar más dolores de cabeza, la mejor forma de averiguarlo no es mirar encuestas de satisfacción ni confiar en la reputación histórica. No, la prueba de fuego está en los talleres, y es que Recomotor, una startup española especializada en la recuperación de recambios de coche, ha analizado miles de reparaciones a lo largo de 2025 y el resultado es un mapa bastante claro de qué marcas se portan bien y cuáles llevan a sus dueños a pasar más tiempo de lo deseado bajo el capó.

El informe recoge datos de toda España y no se limita a averías anecdóticas, y es que la realidad es que la tecnología y la electrónica empiezan a jugar un papel protagonista en el día a día de los talleres, y los coches modernos son más sofisticados, pero eso también significa que cuando algo falla, el mecánico tiene que lidiar con electrónica, sensores y sistemas que hace unos años ni existían.

Para los conductores, esta información permite elegir un coche sabiendo qué problemas pueden aparecer y qué marcas se han ganado, por experiencia, la etiqueta de fiabilidad, y también nos recuerda que un buen mantenimiento sigue siendo la clave para alargar la vida útil del vehículo y evitar visitas inesperadas al taller.

Consejos para evitar averías | Alquiber

Las marcas que más problemas dan

Como cada año, hay marcas que se repiten en la lista de los que más visitas acumulan. En 2025, Alfa Romeo, Fiat, Land Rover y Jeep vuelven a situarse en la parte alta del ranking, con fallos frecuentes en transmisiones, motores y electrónica. No es sorprendente, porque muchos de sus modelos combinan cierta complejidad técnica con un historial de incidencias recurrentes.

A estas veteranas problemáticas se suman dos marcas jóvenes que han crecido rápido en España: MG y Lynk & Co. Sus coches han conquistado mercado, pero también los talleres, sobre todo por sus sistemas eléctricos y suspensiones. Es el peaje de crecer rápido: más ventas, más coches en talleres, y más historias de averías que contar a la comunidad de gasolineros.

En el lado contrario encontramos a los campeones de la fiabilidad: Toyota, Honda, Kia y Škoda porque sus modelos siguen demostrando que no es casualidad que sean considerados sinónimo de fiabilidad, y que antes verás un unicornio bailando cancán que uno de estos en un taller.

Los talleres tendrían que aumentar el precio de la mano de obra para compensar la reducción de jornada laboral | EuropaPress

¿Qué se rompe más hoy en día?

Más allá de las marcas, lo interesante es ver qué sistemas están dando más guerra. La transmisión y la caja de cambios lideran la lista, incluso por encima del desgaste habitual de frenos y suspensiones, y los motores modernos y los sistemas de inyección siguen apareciendo en el radar de averías, especialmente en coches como Alfa Romeo, Fiat y Peugeot.

Pero donde más se nota el cambio es en lo eléctrico y electrónico. En las baterías, el cableado, los elevalunas, los cierres centralizados… los fallos crecen año tras año y la mayor conectividad y la proliferación de sistemas sofisticados hacen que el taller sea el nuevo “escenario tecnológico” de los coches. Hay marcas como Alfa Romeo, Fiat, Opel o Renault que se llevan buena parte de la atención en este terreno, aunque algunas de ellas siempre fueron complicadas a nivel tecnológico

También hay un dato interesante sobre cómo los talleres están cambiando su manera de trabajar, y es que cada vez más, recurren a piezas recuperadas certificadas para abaratar sus costes sin comprometer la seguridad. Citroën, Volkswagen, Seat, Peugeot y Renault lideran ya esta tendencia que combina sostenibilidad y racionalidad en el mantenimiento. ¿Están haciendo algo novedoso? No, porque antes estuvo Bosch Exchange y antes, el taller de barrio arreglando alternadores. Sin embargo, es bueno comprobar que cada componente tiene una segunda vida.