Este domingo, en CC: al volante del nuevo Porsche Turbo S, el primer Alpine eléctrico, el Nº 8 de DS y el Urbano del Año

En 1974, Porsche hizo historia. Y lo hizo con el lanzamiento de una tecnología vanguardista, la de los motores turboalimentados, dentro de la gama del todo poderoso 911. Ocho generaciones después, el apellido Turbo sigue latiendo con mucha fuerza. Y hemos viajado al circuito de Ascari para probar un nuevo capítulo de esta saga. Así es Porsche 911 Turbo S 2026.

Alpine ha decidido dar un paso de gigante y lanzar su primer coche 100% eléctrico. Se llama A290, fiel a las raíces denominativas del fabricante y, aunque podáis pensar que ya no es un Alpine a simple vista por esta nueva silueta y lo que guarda bajo el capó, todo lo contrario. No te lo pierdas el domingo, porque el A290 te va a sorprender.

DS Automobiles está entrando en una nueva era. Ha restructurado su gama y el primero en estrenar nueva denominación es el número 4. El segundo modelo de la nueva era de DS es el Número 8. Un coche que llega como una simbiosis entre un SUV y una berlina, pero buscando su propio hueco. Porque, además, llegará con versiones eléctricas que prometen autonomías de récord.

Más de 1 millón de unidades ya fabricadas, coche Urbano del Año en el Mundo para los jurados de los World Car Awards 2025… Si todavía no lo habías adivinado, estamos al volante al BYD Dolphin Surf, el modelo más asequible de la marca china hasta el momento. Personalidad divertida, habitáculo espacioso y práctico e innovadoras tecnologías. ¿Se puede tener más en un tamaño que no supera los 4 metros? Lo conoceremos a fondo este domingo.

El neumático es el único elemento del coche en contacto con el suelo. Por ello, hay que elegirlo bien para mejorar nuestra seguridad y prestaciones. Hemos viajado a Reino Unido, a las instalaciones de Mercedes-Benz World para poner a prueba los Continental AllSeasonContact 2 y SportContact 7. Todo, a lomos de modelos de la marca de la estrella.

