Este domingo, en CC: Renault Twingo, Mini 1965 Victory Edition, Dacia Spring y más Centímetros Cúbicos

Este domingo, 11 de octubre (Antena 3 - 09:45h.) no faltes a tu cita con Centímetros Cúbicos, porque encontrarás un menú de motor de lo más interesante, con las pruebas del nuevo Mini 1965 Edition, del recién presentado Dacia Spring, el Renault Twingo, entre otros interesantes reportajes.

Y es que hablaremos de Mini, una marca con mucha historia, que ha explorado muchos territorios mostrando múltiples facetas. De ahí que deje siempre huella allá por donde pasa.

Con la versión que hemos probado, en Mini hacen un homenaje a su victoria en el Rally de Montecarlo del año 1965. Un hito plasmado en la carrocería roja y blanca de este “1965 Victory Edition”.

Con él ganaron el Rally de Montecarlo en el 64, 65 y 67. Y el año 1965, al que rinde homenaje este coche, tiene presencia nada más abrir la puerta…no dejes de ver la prueba el domingo.

También hablaremos de electrificación, eje principal de muchas marcas, y en Renault han querido que la cuarta generación de otro modelo icónico, el Twingo, abrace la tecnología eléctrica, pero manteniéndose fiel al ADN del modelo clásico.

Su estética es muy llamativa. Esos ojos saltones de la primera generación han vuelto en el nuevo modelo, pero ahora con tecnología LED.

Sin salir de Francia, el Salón de París o el Grupo Renault, conoceremos un coche con más de 200.000 unidades vendidas en más de 40 países desde su lanzamiento, hace 5 años. Y es que la del Spring es una historia de éxito: pequeño, polivalente y asequible.

Así que, no me sorprende nada que Dacia haya creado una segunda generación. Aquí la tenemos. Y ya te adelanto que solo mantiene el nombre, todo lo demás es diferente. Así que, ponte cómodo, porque hemos viajado hasta París para enseñarte cómo es ahora este 100% eléctrico.

Además, hablaremos de seguridad. Porque aunque elementos como el cinturón son elementos de seguridad pasiva que salva muchas vidas; también, existen otros sistemas de seguridad activa, que evitan o reducen el riesgo de accidente, como las ADAS.

Por eso, desde el Circuito Ilunion, en Conduce Seguro con Ponle Freno, conoceremos la seguridad pasiva y activa del Cupra Raval, diseñado para una conducción inteligente y segura.

No faltarán las últimas novedades del mundo de la cuatro y las dos ruedas, y la competición.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.