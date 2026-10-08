El 1 de octubre cambiaron las normas de circulación en España, pero una semana después la realidad está siendo muy diferente

El 1 de octubre de 2026 entró en vigor una de las mayores reformas del Reglamento General de Circulación de los últimos años. Cambiaron las reglas para motoristas, ciclistas, peatones y usuarios de patinetes, apareció el nuevo corredor de emergencia en los atascos y también se modificó la forma en la que deben funcionar determinados semáforos.

El problema es que una cosa es cambiar el Reglamento y otra bastante diferente conseguir que, de un día para otro, cambien miles de carreteras, cruces y hábitos de circulación repartidos por toda España.

Y apenas una semana después de la entrada en vigor de las nuevas reglas ya tenemos dos ejemplos especialmente interesantes: hay ciudades que todavía están adaptando sus semáforos y una de las principales novedades para los motoristas no se aplicará igual en Cataluña que en otros territorios.

El color de los semáforos que desaparece en España el 1 de octubre: llevamos años utilizándolo mal | Pixabay

El Reglamento cambió el 1 de octubre, pero muchos semáforos todavía tienen que cambiar

Una de las novedades que ya explicamos antes de la entrada en vigor de la reforma afecta a una situación extremadamente habitual en las ciudades españolas: la coincidencia de un semáforo amarillo intermitente para los coches con un semáforo verde para los peatones.

Hasta ahora, por ejemplo, un conductor podía llegar a una intersección, girar encontrándose un ámbar intermitente y, al mismo tiempo, cruzarse con peatones cuyo semáforo estaba en verde. El conductor podía avanzar, pero debía extremar la precaución y ceder el paso.

El nuevo Reglamento pretende acabar, como norma general, con esa combinación. Cuando el peatón recibe la indicación verde para comenzar a cruzar, no debería encontrarse simultáneamente con vehículos avanzando bajo un ámbar intermitente.

La idea tiene bastante lógica desde el punto de vista de la seguridad: se eliminan dos mensajes que pueden percibirse como contradictorios y se reduce el margen para que un conductor interprete mal la situación.

Pero cambiar la norma no reprograma automáticamente todos los semáforos de España.

Agentes de la Guardia Civil | GettyImages

Hay ayuntamientos que todavía están haciendo los cambios

El mejor ejemplo lo encontramos en Irun. Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, el Ayuntamiento anunció la adaptación de 15 cruces semafóricos, pero reconoció que no todos podían modificarse inmediatamente debido a la complejidad técnica de algunos puntos.

Eso significa que durante este periodo de transición podemos encontrarnos con algo bastante peculiar: una regulación ya vigente y una infraestructura urbana que todavía está siendo adaptada a ella.

Y precisamente hablamos de una modificación introducida por motivos de seguridad.

Mientras exista uno de esos cruces, conviene recordar que el funcionamiento de las señales que encontremos físicamente sigue siendo fundamental. Un amarillo intermitente no significa que podamos pasar sin más: obliga a extremar la precaución y, cuando corresponda, ceder el paso. Que el peatón tenga verde tampoco convierte en seguro cruzar sin comprobar lo que ocurre alrededor.

La reforma intenta precisamente reducir esa dependencia de que conductor y peatón interpreten correctamente una situación potencialmente conflictiva.

Control de tráfico | Europa Press

Y en Cataluña los motoristas tampoco tendrán exactamente las mismas posibilidades

El segundo ejemplo probablemente sea todavía más llamativo. Desde el 1 de octubre, el Reglamento contempla la posibilidad de que las motocicletas circulen por el arcén derecho cuando exista una retención.

Pero no significa que cualquier motorista pueda meterse desde ahora por cualquier arcén.

La norma establece que el uso extraordinario del arcén tendrá que producirse en tramos previamente acordados y convenientemente señalizados. Además, los motoristas deberán circular en fila de uno, no podrán superar los 30 km/h y solo podrán hacerlo cuando los carriles estén detenidos por congestión.

Y ahí aparece Cataluña.

El Servei Català de Trànsit ha decidido no habilitar esta posibilidad en las carreteras sobre las que tiene competencias, siguiendo el criterio de los Mossos d'Esquadra y del Departamento de Interior. En consecuencia, esos arcenes no tendrán la señalización necesaria para permitir esta maniobra.

Por tanto, un motorista podrá encontrarse con que una maniobra contemplada por el Reglamento y habilitada en determinados puntos de España no estará disponible al circular por una carretera catalana gestionada por Trànsit.

Coches y motos en circulación | ISTOCK

Una misma reforma, pero una aplicación mucho menos inmediata de lo que parecía

Esto no significa que las nuevas normas del 1 de octubre no estén en vigor. Lo están. La reforma fue aprobada mediante el Real Decreto 518/2026 y comenzó a aplicarse, con algunas excepciones concretas previstas para más adelante, el pasado 1 de octubre.

Lo que estamos comprobando durante sus primeros días es algo diferente: algunas novedades necesitan señales nuevas, reprogramar semáforos, modificar infraestructuras o que las autoridades responsables de cada carretera decidan habilitarlas.

Por eso, durante los próximos meses será especialmente importante no conducir únicamente pensando en aquello que hemos leído que “ya permite la DGT”. Habrá que seguir mirando las señales y las condiciones concretas de cada vía.

Porque el Reglamento puede cambiar en una fecha concreta. Conseguir que cambien al mismo tiempo miles de carreteras y ciudades españolas es bastante más complicado.