Este domingo en CC: conocemos el Dacia Striker, conducimos el Renault R4 E-Tech Plein Sud, probamos el DS Nº7 y celebramos el GTI 50 Fest de la mano de Volkswagen

Casi 60 años después del primer coche de Dacia, hemos viajado a un estudio de Milán para conocer el último modelo de la marca rumana. Un coche que representa un salto más de este fabricante en evolución, diseño y tecnología: el Striker.

Hablamos de un crossover con rasgos coupé del segmento C que podrás conocer este domingo.

Han pasado 12 años desde que el DS7 aterrizó en el mercado allá por mediados de 2014 y, desde esa fecha, nunca se había renovado.

DS nº7 | DS

Como era de esperar en esta nueva etapa en la que está entrando el fabricante premium francés, con la presentación hace unos meses del número 8 y después del número 4, ahora es el momento de completar la gama con el DS número 7.

Si quieres conocerlo, no te pierdas el programa, lo conduciremos y te contaremos cómo va, además de su evidente evolución en cuanto a diseño.

No dejaremos Francia para hablar de un nuevo concepto que ha creado Renault. Bueno más bien es el mismo Renault 4 E-Tech que recuerda tanto al mítico '4 latas', pero… ¡a cielo abierto! Se llama Plein Sud y así es como la marca del rombo reaviva la llama de los icónicos descapotables R4. Os va a encantar.

Renault lanza el R4 Plein Sud: el clásico “4 latas” en versión descapotable | Europa Press

Viajaremos también a Barcelona, pero para hablar de un alemán cincuentón, el Golf GTI que lleva todo el año de celebración, y lo haremos desde Montmeló, que se convertirá en el epicentro de la comunidad GTI.

Os contaremos como ha sido una jornada única en el GTI 50 Fest, con exhibiciones en pista, actividades exclusivas y un recorrido por todas las generaciones del modelo y sus ediciones especiales.

No faltará a su cita semanal la sección de actualidad, donde hablaremos, en formato breve, de todas las novedades conocidas durante la semana del mundo del motor.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.