BMW incorpora la tracción total M xDrive al M2

BMW ampliará la gama del M2 con la llegada de una nueva versión equipada con el sistema de tracción total M xDrive, una configuración que estará disponible a finales de este verano. El fabricante alemán ha fijado un precio de salida de 101.500 euros para el mercado español, mientras que la producción arrancará en agosto en la planta de San Luis Potosí (México), desde donde se abastecerán los mercados de Europa, China y Alemania.

La principal novedad de esta variante es la incorporación de la tecnología M xDrive, un sistema de tracción integral que reparte el par entre ambos ejes de forma variable para mejorar la motricidad y la estabilidad.

BMW M2 | BMW

Aunque la potencia puede enviarse al eje delantero cuando las condiciones lo exigen, BMW mantiene una configuración con claro protagonismo del eje trasero para preservar el carácter deportivo del modelo.

El sistema trabaja de forma coordinada con el diferencial activo M y los controles dinámicos del vehículo. Además, el conductor puede personalizar el comportamiento del coche a través del menú M Setup, que incluye un modo de propulsión trasera (2WD) pensado para quienes buscan una conducción más purista.

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Bajo el capó, el nuevo M2 conserva el motor de seis cilindros en línea con tecnología BMW M TwinPower Turbo, capaz de desarrollar 480 CV (353 kW). La marca destaca su respuesta inmediata, la entrega progresiva de potencia y un rendimiento orientado a las máximas prestaciones.

En términos de eficiencia, el deportivo homologa un consumo combinado de entre 10,3 y 10,4 litros cada 100 kilómetros, con unas emisiones de CO₂ de entre 233 y 235 gramos por kilómetro, según el ciclo WLTP.

BMW M2 | BMW

La incorporación del sistema M xDrive supone un sobrecoste cercano a los 3.000 euros respecto a la versión de tracción trasera, reforzando la oferta del M2 para quienes priorizan un mayor nivel de tracción y seguridad sin renunciar a las prestaciones.