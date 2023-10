Espacioso como pocos: ahora tienes un Hyundai i20 con 100 CV y buen equipamiento por 18.000 €

Si los turismos compactos y los SUV de pequeño tamaño te parecen demasiado caros, seguramente estés buscando un utilitario tradicional. De entre todos, existe uno que destaca sobre el resto por su excelente relación entre calidad, dotación tecnológica, diseño, prestaciones y precio. Se trata del Hyundai i20, cuyas tarifas en España parten de 19.640 euros en combinación de un motor de gasolina atmosférico con 84 CV. El propulsor turboalimentado con 100 CV (que también puede ser de 120 CV) cuesta un mínimo de 22.440 euros y, a diferencia del otro, ya viene con un acabado avanzado. Sin embargo, esta atractiva configuración se puede obtener ahora por 18.140 euros si se financia la compra con la marca surcoreana.

El i20 de Hyundai se caracteriza por ofrecer prácticamente el mismo espacio que un automóvil de un segmento superior, pero en un formato de carrocería más pequeño y por un coste sensiblemente inferior. A igualdad de potencia, también cuenta con un mayor rendimiento y un menor consumo como consecuencia de ser bastante más liviano y aerodinámico (tanto altura como superficie frontal son inferiores). Este coche mide 4,07 metros de longitud con una batalla de 2,58 m, lo que garantiza unas plazas traseras relativamente amplias siempre que se ocupen cuatro de los cinco asientos existentes. Con todo, el maletero dispone de 352 litros, que es la mejor capacidad de carga de su clase.

Hyundai i20 | Hyundai

Continuando con una breve descripción de su ficha técnica, el Hyundai i20, que como curiosidades ha sido diseñado en Alemania y se fabrica en Turquía, su motor 1.0 T-GDi con 100 CV (tricilíndrico y de gasolina) permite acelerar hasta 100 km/h desde parado en 10,4 segundos y alcanzar una velocidad punta de 188 km/h, que son cifras mejores que la media de su categoría. No obstante, su consumo mixto es bajo, pues homologa 5,3 l/100 km según ciclo WLTP. Además, si no es suficiente con la etiqueta C y la caja de cambios manual con seis relaciones, ese mismo propulsor puede quedar asociado de forma opcional a hibridación ligera con distintivo medioambiental ECO y transmisión automática DCT con siete marchas. La tracción sólo puede ser en las ruedas delanteras.

La oferta de la que hablamos, por 18.140 euros y vinculada a financiación, lleva el nivel de equipamiento Klass, que incluye mucho más de lo imprescindible en un utilitario que pretende cubrir las necesidades de una familia pequeña. Es el caso de todas las ayudas a la conducción disponibles para este segmento del mercado, seis airbags, frenos de disco en ambos ejes, llantas de aleación con 16 pulgadas, un aspecto original y un sistema multimedia moderno con pantalla táctil de 8 pulgadas, panel de instrumentación de 10,25 pulgadas, conectividad móvil inalámbrica y 6 altavoces. En general, se puede afirmar que es un producto redondo, pues se trata de un vehículo que, además de todo lo anterior, es versátil, ágil y demuestra estar muy bien construido.